Reprodução Ciro Gomes e Elmano de Freitas

A pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra que o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) aparece na liderança da disputa pelo Governo do Ceará. No cenário estimulado, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, Ciro soma 43% das intenções de voto, enquanto o atual governador Elmano de Freitas (PT) registra 33%.

A diferença entre os dois é de 10 pontos percentuais, dentro de um levantamento que ouviu 1.002 eleitores entre os dias 24 e 28 de julho.

Confira os resultados do primeiro turno:

Ciro Gomes (PSDB): 43%

Elmano de Freitas (PT): 33%

Eduardo Girão (Novo): 3%

Jarir Pereira (PSOL): 1%

Huggo Leonardo (Missão): 0%

Serley Leal (UP): 0%

Zé Batista (PSTU): 0%

Indecisos: 13%

Branco, nulo ou não vai votar: 7%



Esta é a segunda pesquisa Quaest realizada no Ceará em 2026. Diferentemente do levantamento de abril, desta vez o instituto testou apenas o nome de Elmano de Freitas como representante do PT.

Quase metade dos eleitores ainda pode mudar de ideia

Apesar da liderança de Ciro Gomes, a disputa ainda permanece aberta para uma parcela significativa do eleitorado.

Segundo a Quaest, 48% dos entrevistados afirmaram que ainda podem mudar o voto até a eleição. Outros 51% disseram que a decisão já está definida, enquanto o restante não respondeu.

Simulação de segundo turno amplia vantagem de Ciro

A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas.

Os números mostram:

Ciro Gomes (PSDB): 48% (eram 46% em abril)

Elmano de Freitas (PT): 35% (mesmo índice de abril)

Indecisos: 10%

Branco, nulo ou não vai votar: 7%



Em comparação com o levantamento anterior, Ciro ampliou em dois pontos sua vantagem sobre o governador.





Rejeição dos candidatos

O instituto também perguntou aos entrevistados em quais candidatos eles não votariam de jeito nenhum.

Os índices de rejeição são:

Elmano de Freitas (PT): 39%

Ciro Gomes (PSDB): 32%

Eduardo Girão (Novo): 32%

Jarir Pereira (PSOL): 10%

Zé Batista (PSTU): 9%

Huggo Leonardo (Missão): 6%

Serley Leal (UP): 4%

Avaliação do governo Elmano

A pesquisa mostra que a administração estadual continua com maioria de aprovação entre os cearenses, embora alguns indicadores tenham apresentado pequenas oscilações em relação ao levantamento de abril.

Aprovação da gestão

Aprova: 52% (eram 53%)

Desaprova: 33% (eram 30%)

Não sabe ou não respondeu: 15% (eram 17%)

Como os eleitores avaliam o governo

Positiva: 37%

Regular: 34%

Negativa: 23%

Não sabe ou não respondeu: 6%

Além disso, 51% dos entrevistados acreditam que Elmano merece ser reeleito, enquanto 40% entendem que ele não deve continuar no cargo.

Violência segue como principal preocupação

Questionados sobre o maior problema enfrentado pelo Ceará atualmente, os entrevistados apontaram a violência como a principal preocupação.

Veja os principais temas citados:

Violência: 53%

Saúde: 18%

Desemprego: 4%

Educação: 3%

Pobreza: 3%

Corrupção: 2%

Economia: 2%

Infraestrutura: 1%

Outros: 3%



Como foi feita a pesquisa

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e realizado entre os dias 24 e 28 de julho com 1.002 eleitores de 16 anos ou mais em todo o Ceará.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número CE-09277/2026.