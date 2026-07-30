A pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra que o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) aparece na liderança da disputa pelo Governo do Ceará. No cenário estimulado, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, Ciro soma 43% das intenções de voto, enquanto o atual governador Elmano de Freitas (PT) registra 33%.
A diferença entre os dois é de 10 pontos percentuais, dentro de um levantamento que ouviu 1.002 eleitores entre os dias 24 e 28 de julho.
Confira os resultados do primeiro turno:
Ciro Gomes (PSDB): 43%
Elmano de Freitas (PT): 33%
Eduardo Girão (Novo): 3%
Jarir Pereira (PSOL): 1%
Huggo Leonardo (Missão): 0%
Serley Leal (UP): 0%
Zé Batista (PSTU): 0%
Indecisos: 13%
Branco, nulo ou não vai votar: 7%
Esta é a segunda pesquisa Quaest realizada no Ceará em 2026. Diferentemente do levantamento de abril, desta vez o instituto testou apenas o nome de Elmano de Freitas como representante do PT.
Quase metade dos eleitores ainda pode mudar de ideia
Apesar da liderança de Ciro Gomes, a disputa ainda permanece aberta para uma parcela significativa do eleitorado.
Segundo a Quaest, 48% dos entrevistados afirmaram que ainda podem mudar o voto até a eleição. Outros 51% disseram que a decisão já está definida, enquanto o restante não respondeu.
Simulação de segundo turno amplia vantagem de Ciro
A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas.
Os números mostram:
Ciro Gomes (PSDB): 48% (eram 46% em abril)
Elmano de Freitas (PT): 35% (mesmo índice de abril)
Indecisos: 10%
Branco, nulo ou não vai votar: 7%
Em comparação com o levantamento anterior, Ciro ampliou em dois pontos sua vantagem sobre o governador.
Rejeição dos candidatos
O instituto também perguntou aos entrevistados em quais candidatos eles não votariam de jeito nenhum.
Os índices de rejeição são:
- Elmano de Freitas (PT): 39%
- Ciro Gomes (PSDB): 32%
- Eduardo Girão (Novo): 32%
- Jarir Pereira (PSOL): 10%
- Zé Batista (PSTU): 9%
- Huggo Leonardo (Missão): 6%
- Serley Leal (UP): 4%
Avaliação do governo Elmano
A pesquisa mostra que a administração estadual continua com maioria de aprovação entre os cearenses, embora alguns indicadores tenham apresentado pequenas oscilações em relação ao levantamento de abril.
Aprovação da gestão
- Aprova: 52% (eram 53%)
- Desaprova: 33% (eram 30%)
- Não sabe ou não respondeu: 15% (eram 17%)
- Como os eleitores avaliam o governo
- Positiva: 37%
- Regular: 34%
- Negativa: 23%
- Não sabe ou não respondeu: 6%
Além disso, 51% dos entrevistados acreditam que Elmano merece ser reeleito, enquanto 40% entendem que ele não deve continuar no cargo.
Violência segue como principal preocupação
Questionados sobre o maior problema enfrentado pelo Ceará atualmente, os entrevistados apontaram a violência como a principal preocupação.
Veja os principais temas citados:
Violência: 53%
Saúde: 18%
Desemprego: 4%
Educação: 3%
Pobreza: 3%
Corrupção: 2%
Economia: 2%
Infraestrutura: 1%
Outros: 3%
Como foi feita a pesquisa
O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e realizado entre os dias 24 e 28 de julho com 1.002 eleitores de 16 anos ou mais em todo o Ceará.
A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número CE-09277/2026.