Divulgação/Wellcome Collection Gallery e Rwprodução Wikimedia Commnos / by Rama - Montagem iG Imhotep tratava doenças, projetava pirâmides e acabou virando deus da medicina no Egito Antigo

O posto de pai da medicina costuma ser dado ao grego Hipócrates, mas dois mil anos antes dele um homem já diagnosticava e tratava doentes na corte do faraó Djoser, durante o Antigo Império do Egito. O curandeiro se chamava Imhotep e foi o primeiro médico conhecido da história da humanidade.

É provável que Imhotep fosse filho de aristocratas, já que foi educado para ser um escriba, ou seja, um funcionário do Império de alto prestígio, responsável por registrar a história e controlar impostos.

O futuro médico, porém, não parou por aí. Ele subiu na hierarquia do reino até acumular os cargos de vizir, sumo sacerdote de Heliópolis, administrador, teólogo e mestre de obras.

Reprodução Wikimedia Commons / By PharaohCrab e Reprodução Wikimedia Commons / By Metropolitan Museum of Art - Montagem iG Imhotep, o primeiro médico conhecido da humanidade





Os registros médicos atribuídos a Imhotep cobrem um território enorme.

Ele teria identificado e tratado mais de 200 doenças, incluindo tuberculose, cálculos biliares, apendicite, gota e artrite, além de outras enfermidades em diferentes partes do corpo. Imhotep também fez cirurgias e conhecia a posição dos órgãos vitais, com noções de circulação sanguínea.

Imhotep demonstrou tais conhecimentos numa época em que a doença era vista como castigo divino em quase todo o mundo.

Os tratados de medicina e cirurgia creditados a ele foram os primeiros da história e ficavam numa biblioteca faraônica batizada com seu nome. O templo do médico também servia como centro de cura, sendo apontado por estudiosos como uma espécie de precursor dos hospitais.

Por volta de 525 antes da Era Comum, cerca de dois mil anos após a sua morte, Imhotep foi elevado à condição de deus, alçado como patrono dos médicos egípcios. O irônico em sua história, no entanto, é que a medicina não foi a área do conhecimento que deu fama ao primeiro médico do mundo.

Reprodução Wikimedia Commons / Olaf Tausch Imhotep foi o arquiteto responsável pela pirâmide de Djoser, em Saqqara, no Egito









Idealizador de pirâmedes

Imhotep ficou conhecido principalmente por idealizar a pirâmide de Saqqara, a primeira da história do Egito, erguida em homenagem ao faraó Djoser.

O homem também é considerado o primeiro filósofo de que se tem registro, dedicado a pensar espaço, tempo, a natureza das doenças e a imortalidade.

Sendo um entusiasta das ciências, Imhotep ainda atuou na astronomia e produziu o primeiro mapeamento sistemático do céu, com as descrições e cartas de constelações mais antigas conhecidas.



