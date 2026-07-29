Reprodução/Youtube Ciro Gomes tem trajetória política que ultrapassa 40 anos

O cenário político do Ceará ganha fugura entre os candidatos ao governo um nome conhecido de longa data e com experiência extensa na engrenagem do poder. Ciro Ferreira Gomes construiu uma carreira de mais de quatro décadas na política brasileira, transitando por cargos executivos e legislativos em esferas municipal, estadual e federal.

Ciro não nasceu no estado cearense. Ele nasceu em Nascido em 6 de novembro de 1957 no muncípio paulista de Pindamonhangaba (SP), e vai fazer 69 anos no final de 2026. Seu sotaque nordestino é devido que na primeira infância, mudou-se com a família para Sobral (CE), onde consolidou boa parte da sua vida pessoal e política.

Ele é integrante de uma família tradicional na política nordestina: filho de José Maria Gomes e Maria José Ferreira Gomes. É irmão de figuras públicas como o ex-governador e senador Cid Gomes e o ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes. Ciro tem quatro filhos e foi casado por três vezes, dentre elas a atriz Patrícia Pillar que foi sua esposa de 1999 a 2011.

Reprodução/Instagram @cirogomes À esquerda Ciro Gomes e seu pai e à direita, o político com três dos quatro filhos, fruto do seu casamento com Patrícia Saboaya





Multiatividades

Ciro Gomes se formou em Ciências Jurídicas e Sociais (Direito) pela Universidade Federal do Ceará (UFC), no ano de 1979. Ao longo dos anos Ciro construiu carreira profissional multifacetada, atuando em três frentes destintas: a advocacia, as salas de aulas como professor universitário e a vida pública na política.

Mas é no meio institucional político que ele direcionou maior parte do seu tempo, direcionado à gestão pública e a formulação de políticas administrativas.

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De 1980 aos dias atuais

Ciro Gomes começou sua carreita no início da década de 1980. Aos 23 anos ele disputou ao seu primeiro cargo eletivo pelo partido do seu pai, o PDS para o cargo de deputado estadual e foi eleito. Na época, José Maria era prefeito de Sobral.

Ele foi reeleito do pleito seguinte, em 1986, mas não ocupou pelos quatro anos do segundo mandato. Em 1988, disputou e ganhou as eleições para a Prefeitura de Fortaleza (CE), sendo chefe do Executivo da capital entre 1989 e 1990, porque em 1990 foi eleito governador do estado cearense, cargo que exerceu até setembro de 1994.

Nesse fugacidade, Ciro Gomes saiu antes do tempo do governo do CE para assumir a cadeira de ministro da Fazenda, a convite do presidente Itamar Franco. No período, ele atuou diretamente na consolidação do Plano Real.





Após o encerramento da sua gestão no governo federal, investiu de 1995 a 1998 na sua carreira acadêmica e chegou a se mudar para o Estados Unidos (EUA) e exerceu função de pesquisador visitante ( Visiting Scholar), na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard ( Harvard Law School ).

Ele expandiu a sua investidura na política e disputou cargos de presidente da República pelo PPS em 1998 e 2002, onde ficou em terceiro e quarta colocação na votação. De 2003 a 2006 exerceu a função de ministro da Integração Nacional no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Ciro gomes transitou por diversas legendas e retornou ao PSDB, sigla pela qual assumiu como presidente estadual no Ceará e que oficializou sua pré-candidatura ao governo estadual para as eleições de 2026 . O perfil de Ciro é marcado por comunicação forte em debates públicos e sustenta discursos voltados ao planejamento econômico principalmente.