Professor, político, ele tambpem foi presidente do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
Reprodução/Facebook Leandro Grass
Professor, político, ele tambpem foi presidente do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Figura entre os principais nomes da disputa eleitoral ao governo do Distrito Federal, o sociólogo e professor Leandro Antônio Grass Peixoto que tem identidade reconhecida por combinar a vivência universitária com atuações parlamentares na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Nascido no Centro-Oeste, mais precisamente em Brasília (DF), em 15 de junho de 1985. Leandro Grass completou recentemente 41 anos. Sua atuação na capital federal é integrada e com forte vínculo às redes comunitárias e educacionais da cidade.

Leandro Grass é brasiliense e tem atualmente, 41 anos
Reprodução/Facebook Leandro Grass
Leandro Grass é brasiliense e tem atualmente, 41 anos


Grass é casado com Marcela Sá há seis anos entre "vitórias e aprendizados, desafios e sonhos, um caminho percorrido". Ele mantém vida pessoal fora dos holofotes.

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Sua formação educacional é estabelecida nas ciências humanas: ele é  bacharel em Sociologia e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília (UnB). Na mesma instituição adquiriu o título de mestre em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável.

Grass também se especializou em gestão cultural pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI). Na sua rotina profissional, atua como professor no ensino básico e superior do DF, sociólogo e pesquisador.


Play na vida pública: deputado distrital

O sociólogo ganhou projeção pública a partir das eleições de 2018, no qual foi eleito  deputado distrital pelo PV para exercer o primeiro mandato de janeiro de 2019 a 1º janeiro de 2023. Nesse período, ele presidiu frentes parlamentares na Câmara distrital focadas na sustentabilidade e na educação.

Leandro Grass era da legenda do PV quando foi eleito como deputado distrital
Divulgação
Leandro Grass era da legenda do PV quando foi eleito como deputado distrital


Antes de finalizar seu primeiro mandato, disputou em 2022 as eleições para governador do DF e alcançou o segundo lugar, perdendo para Ibaneis Rocha (MDB). Depois do processo eleitoral deste ano, Grass assumiu a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia da União onde atuou de janeiro de 2023 até fevereiro de 2026.

Ele deixou o Instituto no início do ano, mesmo antes do prazo legal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se antecipar nos preparativos para a candidatura eleitoral para o governo brasiliense , mais uma vez, agora pela legenda petista, em que é filiado desde 2025.

O sociólogo é candidato ao governo do DF pelo partido petista
Reprodução/Facebook Leandro Grass
O sociólogo é candidato ao governo do DF pelo partido petista


Grass é praticante de hábitos urbanos simples e reservados na capital federal. O político busca a consolidação da imagem na experiência parlamentar local e junto a órgaos federais com seu conhecimento e vivência sociológico na academia e nas comunidades do DF.

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