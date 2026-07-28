Reprodução/Facebook Leandro Grass Professor, político, ele tambpem foi presidente do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Figura entre os principais nomes da disputa eleitoral ao governo do Distrito Federal, o sociólogo e professor Leandro Antônio Grass Peixoto que tem identidade reconhecida por combinar a vivência universitária com atuações parlamentares na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Nascido no Centro-Oeste, mais precisamente em Brasília (DF), em 15 de junho de 1985. Leandro Grass completou recentemente 41 anos. Sua atuação na capital federal é integrada e com forte vínculo às redes comunitárias e educacionais da cidade.

Reprodução/Facebook Leandro Grass Leandro Grass é brasiliense e tem atualmente, 41 anos





Grass é casado com Marcela Sá há seis anos entre "vitórias e aprendizados, desafios e sonhos, um caminho percorrido". Ele mantém vida pessoal fora dos holofotes.

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Sua formação educacional é estabelecida nas ciências humanas: ele é bacharel em Sociologia e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília (UnB). Na mesma instituição adquiriu o título de mestre em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável.

Grass também se especializou em gestão cultural pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI). Na sua rotina profissional, atua como professor no ensino básico e superior do DF, sociólogo e pesquisador.





Play na vida pública: deputado distrital

O sociólogo ganhou projeção pública a partir das eleições de 2018, no qual foi eleito deputado distrital pelo PV para exercer o primeiro mandato de janeiro de 2019 a 1º janeiro de 2023. Nesse período, ele presidiu frentes parlamentares na Câmara distrital focadas na sustentabilidade e na educação.

Divulgação Leandro Grass era da legenda do PV quando foi eleito como deputado distrital





Antes de finalizar seu primeiro mandato, disputou em 2022 as eleições para governador do DF e alcançou o segundo lugar, perdendo para Ibaneis Rocha (MDB). Depois do processo eleitoral deste ano, Grass assumiu a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia da União onde atuou de janeiro de 2023 até fevereiro de 2026.

Ele deixou o Instituto no início do ano, mesmo antes do prazo legal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se antecipar nos preparativos para a candidatura eleitoral para o governo brasiliense , mais uma vez, agora pela legenda petista, em que é filiado desde 2025.

Reprodução/Facebook Leandro Grass O sociólogo é candidato ao governo do DF pelo partido petista





Grass é praticante de hábitos urbanos simples e reservados na capital federal. O político busca a consolidação da imagem na experiência parlamentar local e junto a órgaos federais com seu conhecimento e vivência sociológico na academia e nas comunidades do DF.