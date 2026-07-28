Reprodução: commons - 18/05/2022 Anthony Garotinho, ex-governador do Rio

A política fluminense tem figuras que marcaram a dinâmica do estado, do interior a capital. Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, conhecido somente como Anthony Garotinho é nome recorrente das urnas do Rio de Janeiro e ocupa o centro das atenções ao ter sua candidatura oficializada pelo Republicanos.

Garotinho é um político experiente que está no transitando na política institucional desde 1982, somando 44 anos na vida pública. Ele é carioca nascido em 18 de abril de 1960, Campos dos Goytacazes, região norte do RJ e atualmente tem 66 anos.

Márcio Mercante / Agência O Dia Anthony Garotinho





Seu núcleo familiar é formado por sua esposa Rosinha Garotinho — que já exerceu o cargo de governadora do estado — e um casal de filhos que seguiram os passos dos pais e atuam na política do estado: Wladimir Garotinho e Clarissa Garotinho.

Reprodução/Facebook Anthony Garotinho Família Garotinho





Carreira profissional na comunicação

Não há registros oficiais de formação acadêmica de Garotinho, mas ele declara que possui ensino superior em Teologia pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil (Faceten). Além disso, ele possui formação técnica em contabilidade.

Consta em registros da Câmara dos Deputados que ele construiu carreira profissional como radialista, locutor e comentarista de televisão e rádios do Rio de Janeiro, em emissoras como a Tupi, O Dia e Manchete, locais que ganhou notoriedade e projeção pública. Nesse meio nasceu seu apelido que logo em seguida foi adotado como marca política.





De vereador a candidato à Presidência

A carreira pública do político carioca iniciou na sua cidade natal. Ele concorreu deputado estadual pelo RJ pelo PDT e assumiu a cadeira na Assembléia Legislativa fluminense de 1986 a 1988. Ainda no cargo ele concorreu e ganhou as eleições para prefeito de Campo dos Goytacazes de 1988 a 1992 de Campos dos Goytacazes.

Ele foi o chefe do Executivo municipal da cidade mais uma vez em 1997, mas acabou deixando o cargo em 1998 para disputar o governo do estado. Garotinho venceu essas eleições e administrou a máquina pública carioca de janeiro de 1999 até 2002. Sua gestão à frente do Palácio Guanabara, implementou programas assistenciais e reformas administrativas que marcaram seu mandato.

Em 2010 mirou na esfera federal e foi eleito em a deputado federal pelo Rio de Janeiro, exercendo a função parlamentar na Câmara dos Deputados. Em sua trajetória, também concorreu cargos majoritários nacionais, como à Presidência da República em 2002, quando saiu como terceiro colocado na disputa.

Agência Brasil/Renato Araújo Deputado Anthony Garotinho





Após um hiato na vida pública e questões sobre a sua elegibilidade, Garotinho voltou a cena em 2024 buscando cargo municipal de vereador da capital fluminense. O carioca já foi filiado 11 partido políticos, contando o Republicanos no qual aderiu em 2024 e concorre ao cargo atualmente no Palácio Guanabara.