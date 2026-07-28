A política fluminense tem figuras que marcaram a dinâmica do estado, do interior a capital. Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, conhecido somente como Anthony Garotinho é nome recorrente das urnas do Rio de Janeiro e ocupa o centro das atenções ao ter sua candidatura oficializada pelo Republicanos.
Garotinho é um político experiente que está no transitando na política institucional desde 1982, somando 44 anos na vida pública. Ele é carioca nascido em 18 de abril de 1960, Campos dos Goytacazes, região norte do RJ e atualmente tem 66 anos.
Seu núcleo familiar é formado por sua esposa Rosinha Garotinho — que já exerceu o cargo de governadora do estado — e um casal de filhos que seguiram os passos dos pais e atuam na política do estado: Wladimir Garotinho e Clarissa Garotinho.
Carreira profissional na comunicação
Não há registros oficiais de formação acadêmica de Garotinho, mas ele declara que possui ensino superior em Teologia pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil (Faceten). Além disso, ele possui formação técnica em contabilidade.
Consta em registros da Câmara dos Deputados que ele construiu carreira profissional como radialista, locutor e comentarista de televisão e rádios do Rio de Janeiro, em emissoras como a Tupi, O Dia e Manchete, locais que ganhou notoriedade e projeção pública. Nesse meio nasceu seu apelido que logo em seguida foi adotado como marca política.
De vereador a candidato à Presidência
A carreira pública do político carioca iniciou na sua cidade natal. Ele concorreu deputado estadual pelo RJ pelo PDT e assumiu a cadeira na Assembléia Legislativa fluminense de 1986 a 1988. Ainda no cargo ele concorreu e ganhou as eleições para prefeito de Campo dos Goytacazes de 1988 a 1992 de Campos dos Goytacazes.
Ele foi o chefe do Executivo municipal da cidade mais uma vez em 1997, mas acabou deixando o cargo em 1998 para disputar o governo do estado. Garotinho venceu essas eleições e administrou a máquina pública carioca de janeiro de 1999 até 2002. Sua gestão à frente do Palácio Guanabara, implementou programas assistenciais e reformas administrativas que marcaram seu mandato.
Em 2010 mirou na esfera federal e foi eleito em a deputado federal pelo Rio de Janeiro, exercendo a função parlamentar na Câmara dos Deputados. Em sua trajetória, também concorreu cargos majoritários nacionais, como à Presidência da República em 2002, quando saiu como terceiro colocado na disputa.
Após um hiato na vida pública e questões sobre a sua elegibilidade, Garotinho voltou a cena em 2024 buscando cargo municipal de vereador da capital fluminense. O carioca já foi filiado 11 partido políticos, contando o Republicanos no qual aderiu em 2024 e concorre ao cargo atualmente no Palácio Guanabara.