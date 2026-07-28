Hector Santos/Prefeitura do Rio Arcos da Lapa revitalizados

Terminaram neste mês de Julho as obras de revitalização dos Arcos da Lapa, um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura do Rio, cerca de R$ 1,7 milhão foram investidos para a recuperação do monumento e de parte do entorno, incluindo a Praça Cardeal Câmara, Centro da cidade.

Principais intervenções



Hector Santos/Prefeitura do Rio Arcos da Lapa

Toda a ação foi comandada pela Secretaria Municipal de Conservação que em nota, informou que todo o trabalho executado mantém as características originais da estrutura, respeitando o tombamento do IPHAN.





Segundo a Prefeitura do Rio, as equipes que trabalharam na revitalização utilizaram uma técnica secular de caiação, feita com cal virgem, que permite a respiração da superfície e garante a preservação adequada do patrimônio histórico, que fica exposto à ação do tempo e da poluição urbana.

Na revitalização, os Arcos também passaram por um serviço de limpeza e pintura completa.

Além dos 42 arcos que compõem originalmente o Aqueduto da Carioca, o projeto também revitalizou o entorno que, segundo a Prefeitura do Rio, é uma área que concentra parte importante da economia criativa e da vida noturna da cidade.

Hector Santos/Prefeitura do Rio Investimento doi de R$1,7 milhões





A Praça Cardeal Câmara, que faz parte de todo o entorno e é por onde os turistas conseguem fotografar o monumento, passou por uma recuperação rotal

Além do local, os painéis “A Lapa” e “Arcos da Lapa”, de autoria de Jorge Selarón, homenageado na escadaria ao lado dos arcos, também receberam os serviços de manutenção e limpeza.





O que são os Arcos da Lapa?



Os Arcos da Lapa, que ficam na região central do Rio de Janeiro, foram construídos no século XVIII, originalmente para transportar as águas do Rio Carioca até a então capital da colônia, e tiveram papel fundamental no desenvolvimento da cidade.

Hoje, 276 anos desde que foi erguido, os Arcos da Lapa além de servir de via para o tradicional Bondinho de Santa Teresa, segue sendo um dos cartões postais mais visitados do Rio de Janeiro.