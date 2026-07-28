Hermano Tavares, psiquiatra entrevistado do Roda Viva
Reprodução/TV Cultura
Hermano Tavares, psiquiatra entrevistado do Roda Viva

Referência nacional no estudo e tratamento da dependência em jogos de azar, o psiquiatra e professor Hermano Tavares é fundador e coordenador do Ambulatório do Jogo Patológico do Hospital das Clínicas da USP, serviço pioneiro criado ainda nos anos 1990 no combate à ludopatia no país.

Em entrevista nesta segunda-feira (27) ao programa Roda Viva, o especialista da USP abordou o avanço acelerado das apostas online no Brasil, classificando o momento atual como o "meio de um tsunami" e alertando que o mecanismo neurobiológico das bets ativa o cérebro da mesma forma que drogas como álcool e cigarro.



Responsabilidade Tripla

O psiquiatra defende que a responsabilidade em relação às apostas deve ser compartilhada por três partes:

Apostador:  Pela regulação e consciência individual;
Estado: Responsável por informar a população, prover tratamento na rede pública e regulamentar a atividade;

Indústria do Jogo (Provedor):  Responsável por não promover o jogo como fonte de renda/ganho financeiro e por retirar das plataformas mecanismos induzentes, como a falsa percepção de controle sobre os resultados.


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