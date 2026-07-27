Banco de imagens/ Pixabay A causa do incêndio ainda é desconhecida.

Uma família de oito pessoas, incluindo seis crianças, foi encontrada morta após um incêndio em uma casa no estado de Michigan, nos Estados Unidos.

As seis crianças, com idades entre 5 e 15 anos, e os pais delas foram encontrados sem vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e atender à ocorrência.

O incêndio é tratado como suspeito. Segundo a polícia, as vítimas morreram em decorrência de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, e não pelo incêndio. A informação foi confirmada pelo capitão Jake Sparks, do gabinete do xerife do condado de Ottawa, durante um pronunciamento.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. Horas antes, a polícia havia recebido uma denúncia sobre cheiro de fumaça na região. Uma viatura foi enviada, mas os policiais não localizaram o imóvel, já que a denúncia não informava o endereço exato.

As investigações continuam para esclarecer o caso.