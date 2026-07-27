Reprodução/freepik Atendimento odontológico que resultou na ação judicial ocorreu em Joinville (SC)

A Justiça de Santa Catarina condenou um dentista e a clínica odontológica por causa de um cicatrizador “perdido” na mandíbula de um homem, em Joinville (SC). O caso aconteceu em 2021, quando o paciente realizou um implante dentário. Ele deverá receber R$10 mil por danos morais e mais quase R$11 mil por danos materiais.

Segundo a ação, no dia 8 de outubro de 2021 um dos cicatrizadores, que estava em um espaço mais profundo da mandíbula, acabou ficando para trás. O

Contudo, o profissional afirmou que ele teria engolido e sequer relatou o acontecimento em prontuário. Diante disso, o paciente ainda realizou quatro consultas com o mesmo dentista, sem que o incidente tivesse sido informado.

Com o tempo, o homem relatava dores e inchaço, e procurou outro dentista, que o informou sobre o dispositivo “perdido”.





Cicatrizador é um dispositivo rosqueado em pinos de implantes ortodônticos para impedir que a gengiva cresça por cima da região, a fim de moldar o tecido para uma prótese definitiva. Em 1º grau, a decisão rejeitou os pedidos do paciente lesado.

O homem teve que passar por cirurgia hospitalar sob anestesia geral para remoção do objeto. Com isso, a Justiça decidiu pela indenização moral, após falha de prestação do serviço por parte do dentista.

A falha noticiada revela certo grau de culpa. Inquestionável o abalo físico e psicológico do paciente resultante da inserção profunda do ‘cicatrizador’ na cavidade mandibular, necessitando de cirurgia em ambiente hospitalar Voto do desembargador relator, conforme nota do TJSC



