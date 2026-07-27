Reprodução/Instagram Morre homem vítima do caso de exposição ao Césio-137

Uma das vítimas do acidente radiológico de exposição ao Césio-137, que aconteceu em Goiânia, em 1987, morreu neste sábado (25), cerca de 39 anos após o incidente.

A vítima é Lucimar das Neves Ferreira, irmão de Leide das Neves, criança que se tornou símbolo da tragédia.

O homem morreu aos 53 anos. Lucimar vivia em Aparecida de Goiânia, no interior de Goiás, e foi encontrado morto em casa, no bairro Cidade Satélite. A morte foi confirmada pela família.

A causa da morte ainda não foi revelada. Lucimar foi velado na manhã deste último domingo (26), em Abadia de Goiás.

O homem foi uma das vítimas do caso de 1987 e possuía sequelas devido a exposição ao Césio-137. Ele conviveu com longos períodos de internação.

O caso é considerado o maior acidente radiológico da história, que ocorreu fora de uma usina nuclear.

Relembre

O caso teve início em setembro de 1987, após dois catadores de recicláveis acharem um aparelho de radioterapia em uma clínica abandonada. Eles desmontaram parte da peça e a venderam para um ferro-velho.

Dentro ao aparelho, havia uma capsula com um pó azul. Uma semana depois, o irmão do dono do ferro-velho viu que a peça que brilhava durante a noite e levou parte desse pó para casa dele.

O dono do local ainda cedeu fragmentos da substância para outra pessoa. O pó se espalhou rapidamente pela cidade.

A substância radioativa era o Césio-137. Após mais alguns dias, todas as pessoas que tiveram contato com o pó começaram a sentir mal. Ao todo, mais de mil pessoas foram afetadas pela radiação.

Cerca de 249 apresentaram sinais de contaminação interna e/ou externa.

O incidente ainda deixou quatro pessoas mortas. Entre elas, uma criança de 6 anos, conhecida como Leide das Neves. Ela se tornou um símbolo da tragédia.

Além disso, muitos sobreviventes tiveram sequelas físicas e psicológicas que duraram décadas por conta do acidente.

Após sete anos, quatro pessoas foram presas pelo incidente. Entre elas estavam os três médicos proprietário da clínica e um físico que trabalhavam no local.

Gerado por IA Brilho do Césio-137





Série

O caso voltou a ganhar repercussão após se tornar uma série na Netflix. Ela foi lançada em março de 2026.

A história mostra a descoberta do pó azul brilhante e o pânico generalizado para conter a contaminação radioativa.

Na série, Lucimar é interpretado pelo ator Enzo Ignácio.

Reprodução/Netflix Emergência Radioativa







