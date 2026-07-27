Conteúdo gerado por IA Viatura da Polícia Militar e da Polícia Civil de Minas Gerais

Um motociclista de aplicativo de 44 anos foi atacado durante uma discussão antes de uma corrida no bairro São Marcos, na Região Nordeste de Belo Horizonte, por volta das 23h (horário de Brasília) de sábado (25). Um homem de 53 anos, pai do passageiro que havia solicitado a viagem, foi preso em flagrante.

O trabalhador contou à Polícia Militar que o destino era São José da Lapa, em Minas Gerais. Como não conhecia bem o trajeto, telefonou para a mulher para informar a rota antes de iniciar a viagem.

Segundo o relato do motociclista, o pai do passageiro se irritou com a espera, passou a insultá-lo e orientou o filho a cancelar a corrida. Durante a discussão, o homem buscou em uma oficina uma ferramenta semelhante a uma foice. O trabalhador usou o capacete para se proteger.

Uma equipe da Polícia Militar passava pela rua, presenciou a agressão e prendeu o suspeito. Aos agentes, o homem disse que reagiu após ouvir uma ameaça do motociclista.

Os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes 1, no bairro Floresta. Segundo a Itatiaia, a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.