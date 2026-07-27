Reprodução/PMMG Bebê de 4 meses é resgatado após incêndio destruir apartamento

Um incêndio destruiu um apartamento e forçou a retirada dos moradores de um prédio de cinco andares em Nova Lima, Minas Gerais, na tarde de domingo (26). Uma bebê de quatro meses estava entre as pessoas resgatadas. O edifício foi interditado, e não houve registro de feridos graves.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais recebeu o chamado às 14h32 (horário de Brasília). O fogo atingiu uma unidade no segundo andar do imóvel, localizado na rua Afonso Cunha Pereira, no bairro Chácara Bom Retiro. O prédio tem quatro apartamentos por pavimento.

A fumaça se espalhou pela escadaria e alcançou os andares superiores. Policiais militares chegaram primeiro, entraram no edifício e retiraram os moradores. Uma família que estava no quinto andar, incluindo a bebê, saiu em segurança.

Quatro policiais foram encaminhados a uma unidade de saúde após a exposição à fumaça e passam bem. Os bombeiros fizeram a triagem de seis moradores no local.

Quando as equipes de combate chegaram, as chamas já estavam controladas. Os bombeiros fizeram o rescaldo, e a perícia foi chamada para apurar a causa do incêndio. O imóvel ficou fechado para avaliação das condições de segurança.