Alvaro Dias (MDB) lidera intenção de votos em todos cenários da pesquisa
Marcos Oliveira/Agência Senado
Alvaro Dias (MDB) lidera intenção de votos em todos cenários da pesquisa

A Genial/Quaest divulgou nesta segunda-feira (27) resultados de uma pesquisa de intenções de voto para senador no Paraná. O estado escolhe duas cadeiras nas eleições de 2026. Em todos os cenários, Alvaro Dias (MDB) e Deltan Dallagnol (Novo) aparecem à frente em ambos os turnos.

1.104 eleitores foram ouvidos em abril por meio de entrevistas presenciais, e a margem de erro é de três pontos percentuais (para mais, ou para menos), segundo a empresa.

A pesquisa simulou cenários estimulados (quando os nomes dos candidatos são exibidos para que a pessoa indicar em quem ela votaria). O nível de confiança é de 95%, conforme a metodologia apresentada.

No primeiro cenário, com oito candidatos, Alvaro Dias (MDB) lidera as intenções de voto com 16%.  Deltan Dallagnol (Novo) fica em segundo, com 13%. Considerando a margem de erro, porém, Dallagnol empata com Alexandre Curi (PSD), Filipe Barros (PL) e  Gleisi Hoffmann (PT). Votos em branco ou nulo anotaram 13% neste cenário e 21% disseram estar indecisos.

No segundo cenário, com cinco candidatos, Alvaro Dias (MDB) lidera com 19%, seguido de Deltan Dallagnol (Novo) com 14% e Filipe Barros (PL), 12%. Alexandre Curi (PSD) marcou 11% e Gleisi Hoffmann (PT), 10%. Votos em branco/nulo somaram 14% e 20% se mostraram indecisos.

Nos terceiro e quarto cenários, mantiveram-se cinco opções de candidato, alternando três opções possíveis além de Alvaro Dias (MDB) e Deltan Dallagnol (Novo), que mantiveram as lideranças mesmo assim. Confira em detalhe cada um dos cenários:

Veja todos cenários da pesquisa para o Senado do Paraná
Foto: Reprodução/Quaest
Veja todos cenários da pesquisa para o Senado do Paraná


A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e tem registro PR-02588/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As entrevistas foram realizadas entre os dias 21 a 25 de abril.


Quão conhecidos são os candidatos

A pesquisa também perguntou qual seria a possibilidade de voto de cada candidato, gerando dados sobre a rejeição e o potencial de voto deles. Confira abaixo:

Alvaro Dias (MDB):

Não conhece ou nunca ouviu falar: 14%

Conhece e poderia votar: 49%

Conhece e não votaria de forma alguma: 37%

Deltan Dallagnol (Novo):

Não conhece ou nunca ouviu falar: 68%

Conhece e poderia votar: 18%

Conhece e não votaria de forma alguma: 14%

 Filipe Barros (PL):

Não conhece ou nunca ouviu falar: 66%

Conhece e poderia votar: 16%

Conhece e não votaria de forma alguma: 18%

 Alexandre Curi (Republicanos):

Não conhece ou nunca ouviu falar: 49%

Conhece e poderia votar: 24%

Conhece e não votaria de forma alguma: 27%

 Gleisi Hoffmann (PT):

Não conhece ou nunca ouviu falar: 19%

Conhece e poderia votar: 23%

Conhece e não votaria de forma alguma: 58%

 Cristina Graeml (PSD):

Não conhece ou nunca ouviu falar: 70%

Conhece e poderia votar: 12%

Conhece e não votaria de forma alguma: 18%

Pedro Lupion (Republicanos):

Não conhece ou nunca ouviu falar: 69%

Conhece e poderia votar: 6%

Conhece e não votaria de forma alguma: 25%

Luiz Carlos Hauly (Podemos):

 Não conhece ou nunca ouviu falar: 77%

Conhece e poderia votar: 7%

Conhece e não votaria de forma alguma: 16%

Roseane Ferreira (PV):

Não conhece ou nunca ouviu falar: 85%

Conhece e poderia votar: 3%

Conhece e não votaria de forma alguma: 12%

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