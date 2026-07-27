A Genial/Quaest divulgou nesta segunda-feira (27) resultados de uma pesquisa de intenções de voto para senador no Paraná. O estado escolhe duas cadeiras nas eleições de 2026. Em todos os cenários, Alvaro Dias (MDB) e Deltan Dallagnol (Novo) aparecem à frente em ambos os turnos.1.104 eleitores foram ouvidos em abril por meio de entrevistas presenciais, e a margem de erro é de três pontos percentuais (para mais, ou para menos), segundo a empresa.
A pesquisa simulou cenários estimulados (quando os nomes dos candidatos são exibidos para que a pessoa indicar em quem ela votaria). O nível de confiança é de 95%, conforme a metodologia apresentada.No primeiro cenário, com oito candidatos, Alvaro Dias (MDB) lidera as intenções de voto com 16%. Deltan Dallagnol (Novo) fica em segundo, com 13%. Considerando a margem de erro, porém, Dallagnol empata com Alexandre Curi (PSD), Filipe Barros (PL) e Gleisi Hoffmann (PT). Votos em branco ou nulo anotaram 13% neste cenário e 21% disseram estar indecisos.No segundo cenário, com cinco candidatos, Alvaro Dias (MDB) lidera com 19%, seguido de Deltan Dallagnol (Novo) com 14% e Filipe Barros (PL), 12%. Alexandre Curi (PSD) marcou 11% e Gleisi Hoffmann (PT), 10%. Votos em branco/nulo somaram 14% e 20% se mostraram indecisos.Nos terceiro e quarto cenários, mantiveram-se cinco opções de candidato, alternando três opções possíveis além de Alvaro Dias (MDB) e Deltan Dallagnol (Novo), que mantiveram as lideranças mesmo assim. Confira em detalhe cada um dos cenários:
A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e tem registro PR-02588/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As entrevistas foram realizadas entre os dias 21 a 25 de abril.
Quão conhecidos são os candidatos
A pesquisa também perguntou qual seria a possibilidade de voto de cada candidato, gerando dados sobre a rejeição e o potencial de voto deles. Confira abaixo:
Alvaro Dias (MDB):
Não conhece ou nunca ouviu falar: 14%
Conhece e poderia votar: 49%
Conhece e não votaria de forma alguma: 37%
Deltan Dallagnol (Novo):
Não conhece ou nunca ouviu falar: 68%
Conhece e poderia votar: 18%
Conhece e não votaria de forma alguma: 14%
Filipe Barros (PL):
Não conhece ou nunca ouviu falar: 66%
Conhece e poderia votar: 16%
Conhece e não votaria de forma alguma: 18%
Alexandre Curi (Republicanos):
Não conhece ou nunca ouviu falar: 49%
Conhece e poderia votar: 24%
Conhece e não votaria de forma alguma: 27%
Gleisi Hoffmann (PT):
Não conhece ou nunca ouviu falar: 19%
Conhece e poderia votar: 23%
Conhece e não votaria de forma alguma: 58%
Cristina Graeml (PSD):
Não conhece ou nunca ouviu falar: 70%
Conhece e poderia votar: 12%
Conhece e não votaria de forma alguma: 18%
Pedro Lupion (Republicanos):
Não conhece ou nunca ouviu falar: 69%
Conhece e poderia votar: 6%
Conhece e não votaria de forma alguma: 25%
Luiz Carlos Hauly (Podemos):
Não conhece ou nunca ouviu falar: 77%
Conhece e poderia votar: 7%
Conhece e não votaria de forma alguma: 16%
Roseane Ferreira (PV):
Não conhece ou nunca ouviu falar: 85%
Conhece e poderia votar: 3%
Conhece e não votaria de forma alguma: 12%