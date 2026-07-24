Foto: Alesp / PM Um motorista de aplicativo foi sequestrado na madrugada desta sexta-feira (24) e resgatado pela Polícia Militar

Um motorista de aplicativo, de 28 anos, foi sequestrado e mantido em cárcere privado na madrugada desta sexta-feira (24), na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo. A vítima foi abordada por criminosos logo após encerrar uma corrida e acabou sendo agredida e obrigada a fazer transferências via PIX durante o período em que permaneceu sob o poder dos suspeitos.

De acordo com a Polícia Militar, o prejuízo causado pelos criminosos foi de aproximadamente R$ 6,8 mil. Apesar da violência, o motorista foi resgatado com vida e passa bem.

Polícia encontrou carro após monitoramento

As buscas começaram depois que equipes do 47º Batalhão da Polícia Militar do Interior informaram sobre um possível sequestro envolvendo um motorista de aplicativo.

Policiais da 1ª Companhia do 48º BPM/I consultaram sistemas de monitoramento e identificaram que a última passagem do veículo havia sido registrada na Avenida da Amizade, em Sumaré.

Com base nas informações, o patrulhamento foi reforçado na região até que o automóvel foi localizado estacionado em um ponto parcialmente escondido, nas proximidades do bairro Soma.

Ao se aproximarem do veículo, os policiais ouviram pedidos de socorro vindos do interior do carro e fizeram a abordagem. O motorista foi encontrado e resgatado em segurança.

Criminosos fugiram por área de mata

Enquanto uma equipe prestava atendimento à vítima, outros policiais seguiram a pé em direção a uma área de mata na tentativa de localizar os sequestradores.

Apesar das buscas, os suspeitos conseguiram fugir e, até a última atualização da ocorrência, não haviam sido identificados. A Polícia Civil investiga o caso.

Vítima foi obrigada a fazer PIX

Em depoimento, o motorista contou que foi surpreendido por ocupantes de outro veículo logo após finalizar uma corrida pelo aplicativo.

Segundo o relato, os criminosos anunciaram o sequestro, o mantiveram em cárcere privado e o agrediram fisicamente. Durante o crime, ele foi obrigado a realizar diversas transferências bancárias via PIX, totalizando cerca de R$ 6,8 mil.

Depois das transferências, os suspeitos deixaram a vítima novamente no carro, onde ela acabou sendo encontrada pela Polícia Militar.

Caso será investigado

Após o resgate, o motorista foi levado ao Plantão Policial de Sumaré para registrar a ocorrência.

O veículo passou por perícia e, em seguida, foi devolvido ao proprietário. Até o momento, ninguém foi preso, e a Polícia Civil trabalha para identificar os responsáveis pelo sequestro e pelas agressões.