Divulgação/ Governo de São Paulo Carros apreendidos na Zona Oeste de SP

34 veículos foram apreendidos na Zona Oeste de São Paulo durante uma ação da Polícia Militar realizada na madrugada desta sexta-feira (24).

A ocorrência foi registrada após uma denúncia feita ao Centro de Operações da PM (Copom), relatando um suposto racha, com veículos que faziam manobras perigosas nas proximidades da Ponte Cidade Jardim, no bairro do Itaim Bibi.

Uma equipe do 2° Batalhão de Polícia de Trânsito foi até o local da denúncia, em um posto de combustíveis, e flagrou um evento. O espaço já é conhecido como um ponto de concentração recorrente para esse tipo de evento, reunindo diversos observadores e motoristas, responsáveis pelos rachas.

Segundo o Tenente Hussein, a intervenção foi motivada depois de diversos vídeos serem enviados pelos moradores da região, como forma de denúncia às manobras perigosas e corridas clandestinas. No local, a PM cercou os carros e começou a fiscalização.

A fiscalização

Durante a inspeção a Polícia constatou as infrações previstas no artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da promoção ou participação de competições, eventos ou exibições de demonstração de perícia em manobras com veículos sem autorização da autoridade competente.





Os carros dos motoristas que participavam do suposto racha foram apreendidos, assim como os carros de alguns motoristas que estavam apenas na plateia assistindo às manobras. Os policiais encontraram também modificações nos veículos que infringem a legislação de trânsito.

No local, a Polícia Militar aplicou o teste do bafômetro nos condutores que foram abordados; nenhum motorista estava sob o efeito de álcool.

Como é uma infração administrativa de trânsito, ninguém foi preso, mas multas foram aplicadas; os suspeitos foram liberados do local logo após a aplicação. Os veículos apreendidos foram levados ao Pátio Caieiras, e só poderão ser retirados depois que as alterações e as multas forem regularizadas.

