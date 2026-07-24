Reprodução/ X (@JMSonaXX) O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira, 23

Um hidroavião com 11 pessoas a bordo fez um pouso de emergência no mar e, em seguida, pegou fogo próximo à Ilha Sucia, no arquipélago de San Juan, no estado de Washington, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira (23). Todos os ocupantes foram resgatados com vida, embora alguns tenham sofrido ferimentos graves.

Segundo o jornal USA Today, a aeronave era da companhia Kenmore Air. O voo havia partido do Lago Union, em Seattle, e seguia para o porto de Roche, na Ilha de San Juan, quando a aeronave caiu às 17h15, hora local, perto da Ilha Sucia, de acordo com a companhia aérea.

Veja, no vídeo abaixo, o momento em que o hidroavião faz um pouso de emergência e pega fogo.

Um hidroavião com 11 pessoas a bordo fez um pouso de emergência e, em seguida, pegou fogo próximo à Ilha Sucia, no arquipélago de San Juan, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Todos os ocupantes foram resgatados com vida.

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Resgate



A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que foi acionada por volta das 17h25 (horário local).

No hidroavião estavam dez passageiros e um piloto. Várias pessoas sofreram ferimentos na cabeça, fraturas e lacerações. Uma delas está em estado crítico.

Em comunicado, o CEO companhia aérea, David Gudgel, afirmou que a empresa acionou os procedimentos de emergência e está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação.

A causa do acidente ainda não foi informada e será investigada pelas autoridades norte-americanas.

