Divulgação PRF Como a carreta transportava óleo lubrificante, havia preocupação com um possível impacto ambiental em caso de vazamento da carga

Uma carreta carregada com óleo lubrificante para motor pegou fogo na manhã desta sexta-feira (24) na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu, no interior de São Paulo. O incêndio mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros, a concessionária responsável pela rodovia e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Apesar do susto, não houve registro de vítimas. O motorista conseguiu desacoplar o cavalo-trator do semirreboque antes que o fogo se alastrasse, evitando que todo o conjunto fosse consumido pelas chamas.

Como o incêndio começou

Segundo a PRF, a ocorrência foi registrada no km 391 da rodovia. O motorista contou que percebeu uma pane mecânica no conjunto de rodas do semirreboque durante a viagem.

Ao parar para verificar o problema, dois pneus estouraram e, logo em seguida, o incêndio começou. A suspeita é de que o superaquecimento na região do rodado tenha provocado as chamas, mas as causas ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Risco ambiental mobilizou a Cetesb

Como a carreta transportava óleo lubrificante, havia preocupação com um possível impacto ambiental em caso de vazamento da carga.

Por esse motivo, a PRF orientou a concessionária da rodovia a acionar a Cetesb, que acompanhou a ocorrência ao lado do Corpo de Bombeiros e das equipes de atendimento da concessionária.

Divulgação PRF A PRF orientou a concessionária da rodovia a acionar a Cetesb, que acompanhou a ocorrência ao lado do Corpo de Bombeiros e das equipes de atendimento da concessionária

O incêndio foi controlado por volta das 9h, mas a PRF permaneceu no local até a conclusão das avaliações ambientais, da remoção segura do veículo e da liberação da pista.

Trânsito ficou parado

Durante o combate às chamas, as duas faixas da Rodovia Régis Bittencourt precisaram ser interditadas para garantir a segurança das equipes e dos motoristas.

A interdição provocou cerca de nove quilômetros de congestionamento no sentido norte da rodovia. Após o controle da situação e a redução dos riscos, os trabalhos seguiram para a retirada da carreta e a normalização do tráfego.

A PRF orienta os motoristas que trafegam pela BR-116 a redobrarem a atenção sempre que houver ocorrências na pista e a respeitarem a sinalização e as orientações das equipes de emergência.