Uma carreta carregada com óleo lubrificante para motor pegou fogo na manhã desta sexta-feira (24) na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu, no interior de São Paulo. O incêndio mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros, a concessionária responsável pela rodovia e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).
Apesar do susto, não houve registro de vítimas. O motorista conseguiu desacoplar o cavalo-trator do semirreboque antes que o fogo se alastrasse, evitando que todo o conjunto fosse consumido pelas chamas.
Como o incêndio começou
Segundo a PRF, a ocorrência foi registrada no km 391 da rodovia. O motorista contou que percebeu uma pane mecânica no conjunto de rodas do semirreboque durante a viagem.
Ao parar para verificar o problema, dois pneus estouraram e, logo em seguida, o incêndio começou. A suspeita é de que o superaquecimento na região do rodado tenha provocado as chamas, mas as causas ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.
Risco ambiental mobilizou a Cetesb
Como a carreta transportava óleo lubrificante, havia preocupação com um possível impacto ambiental em caso de vazamento da carga.
Por esse motivo, a PRF orientou a concessionária da rodovia a acionar a Cetesb, que acompanhou a ocorrência ao lado do Corpo de Bombeiros e das equipes de atendimento da concessionária.
O incêndio foi controlado por volta das 9h, mas a PRF permaneceu no local até a conclusão das avaliações ambientais, da remoção segura do veículo e da liberação da pista.
Trânsito ficou parado
Durante o combate às chamas, as duas faixas da Rodovia Régis Bittencourt precisaram ser interditadas para garantir a segurança das equipes e dos motoristas.
A interdição provocou cerca de nove quilômetros de congestionamento no sentido norte da rodovia. Após o controle da situação e a redução dos riscos, os trabalhos seguiram para a retirada da carreta e a normalização do tráfego.
A PRF orienta os motoristas que trafegam pela BR-116 a redobrarem a atenção sempre que houver ocorrências na pista e a respeitarem a sinalização e as orientações das equipes de emergência.