Reprodução/ Instagram Empresário Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos

O corpo do empresário Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (23). A informação foi confirmada por meio do perfil oficial do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (33º BPM/M) no Instagram.

Marcelo estava desaparecido desde a última quinta-feira (16). Segundo o depoimento prestado por sua mãe à polícia, ele havia saído para um bar, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, acompanhado de um homem desconhecido. Um dia após o desaparecimento, a polícia localizou o carro do empresário, um veículo blindado, abandonado.

Nos últimos dias, equipes da Polícia Militar realizaram buscas em uma área de mata com o apoio de viaturas e do helicóptero Águia na tentativa de localizar Marcelo.

Prisões

Na última terça-feira (21), a Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos de envolvimento no caso do desaparecimento do empresário. A investigação passou a tratar o caso como homicídio qualificado, e um quarto suspeito segue procurado.

As prisões temporárias foram confirmadas na segunda-feira (20). Segundo o delegado Fabiano Barbeiro, titular do 1º Distrito Policial de Carapicuíba, Marcelo foi atraído para uma emboscada, mantido em cárcere e levado a uma área de mata próxima a um córrego.

De acordo com a Polícia Civil, o empresário seguiu para um imóvel usado por Lucas Soares, apontado pelos investigadores como amigo da vítima. No local, ele teria sido rendido pelos outros envolvidos, amarrado e amordaçado.

Os suspeitos teriam obrigado Marcelo a desbloquear o celular e fazer transferências via Pix que somaram cerca de R$ 8 mil. O telefone e o carro do empresário também foram levados. Para os investigadores, porém, o dinheiro retirado da conta não teria sido a principal motivação do crime.

Marcelo teria sido colocado no próprio veículo e levado até a área de mata. Segundo a versão apresentada por um dos presos à polícia, o empresário chegou vivo ao local e teria sido morto em seguida.

As investigações prosseguem para esclarecer a motivação do crime e localizar o quarto suspeito, que segue foragido.