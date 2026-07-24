Reprodução/TJSC A pena foi fixada em 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo condenou um médico a 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por lesão corporal após procedimentos que provocaram perda parcial ou permanente da visão em 21 pacientes.

Segundo as investigações, o médico realizou cirurgias de catarata durante um mutirão e, devido à falha na esterilização dos instrumentos utilizados, os pacientes contraíram uma infecção que provocou perda parcial ou permanente da visão. A perícia apontou que todas as vítimas foram contaminadas pela mesma bactéria.

Na sentença, o juiz André Luiz Rodrigo do Prado Norcia afirmou que o médico assumiu o risco de causar os danos aos pacientes. Para o magistrado, o grande número de vítimas demonstra que o profissional manteve a mesma conduta ao longo de todas as cirurgias, mesmo diante dos riscos envolvidos.

A investigação também identificou que apenas duas caixas de instrumentos cirúrgicos eram utilizadas para atender diversos pacientes em sequência. De acordo com uma das profissionais que participou do julgamento, o correto seria que cada cirurgia fosse realizada com um kit próprio, totalmente esterilizado, procedimento incompatível com o ritmo adotado no mutirão. Após a substituição completa dos materiais, nenhum novo caso de infecção foi registrado, o que reforçou a relação entre a forma como as cirurgias foram conduzidas e os danos causados aos pacientes.

Além disso, em depoimento à polícia, o próprio médico afirmou que o avental não era trocado entre uma cirurgia e outra, confirmando informações apresentadas por testemunhas. Para a Justiça, essas práticas descumpriram normas sanitárias básicas e evidenciaram que o profissional assumiu o risco de provocar as lesões.

O homem ainda pode recorrer a decisão.