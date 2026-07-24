Gildson di Souza /Prefeitura de São Paulo GCM em frente a sede do Smart Sampa, no centro da capital

Através do Smart Sampa, sistema de videomonitoramento da Prefeitura de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) atingiu uma marca histórica na segurança da cidade: 6 mil prisões em flagrante. O número foi alcançado no dia 18 de julho no Itaim Paulista, Zona Leste da capital, depois que policiais prenderam um homem por tráfico de drogas.

A ocorrência aconteceu quando uma equipe da GCM fazia uma ronda pela Rua Pedro Rosa de Abreu e recebeu um alerta do Smart Sampa, indicando um endereço. Os agentes se dirigiram ao local após receberem as coordenadas, e identificaram o homem através da descrição física liberada pelo sistema. Ele carregava uma mochila, revistada durante a abordagem; nela estavam 330 invólucros de cocaína e 79 porções de maconha.

O homem também era procurado pela Justiça do Estado por tráfico de drogas, e tinha um mandado de prisão ativo e pendente por tráfico de drogas, expedido pela 25ª Vara Criminal Central do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com validade até 16 de junho de 2027. Tanto o suspeito quanto os itens apreendidos foram conduzidos ao 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista.

Atualmente, o site oficial da Prefeitura de São Paulo registra 6.050 presos em flagrante com a ajuda do Smart Sampa.

O sistema

O Smart Sampa foi implantado em julho de 2024, e é o maior sistema de monitoramento de segurança da América Latina. Atualmente, a estrutura conta com 50 mil câmeras inteligentes instaladas em pontos estratégicos da cidade, que usam o reconhecimento facial para identificar casos de violência urbana e foragidos da polícia.

As câmeras inteligentes ocupam postes, semáforos, praças, terminais de ônibus e fachadas de comércios ou condomínios em todas as regiões da capital. A a Zona Oeste é a que mais dispõe do serviço, com cerca de 14 mil unidades instaladas, logo em seguida vem região central, com 12 mil câmeras ativas ligadas ao sistema. A Zona Sul conta com 10 mil dispositivos ativos, pouco mais que a Zona Leste, que registrou 9 mil câmeras neste ano. A Zona Norte é a que tem menor monitoramento do sistema, conta com apenas 5 mil dispositivos ativos.





Além das câmeras, a plataforma também conta com o aplicativo SmartCop e Smart Sampa Cidadão, aplicativo da Prefeitura de São Paulo que permite que a população ajude a identificar veículos roubados, furtados, clonados ou com outras restrições, utilizando apenas a câmera do celular.

O principal uso do Smart Sampa é utilizar uma análise rápida de imagens em tempo real e, através da inteligência artificial, identificar ocorrências reais, direcionando as equipes mais próximas da GCM.

Através dessa tecnologia de videomonitoramento, o programa auxilia constantemente a Guarda Civil Municipal na prisão em flagrante, identificando criminosos envolvidos em diferentes tipos de crimes, como tráfico de drogas, assaltos, furtos, agressões e vandalismo.

Até o momento desta publicação, o programa já ajudou na identificação de 234 pessoas desaparecidas e no atendimento de mais de 3.240 ocorrências envolvendo veículos. Só neste mês, o programa registrou 42 pessoas presas com o auxílio do sistema.

É possível acompanhar os dados das prisões em tempo real na página destinada ao Smart Sampa no site da Prefeitura de São Paulo.

