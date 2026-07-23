Divulgação/Polícia Militar Viatura da Polícia Militar em Mato Grosso do Sul

Um idoso de 78 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (22), em Campo Grande, após a esposa, de 76, denunciar agressões, ameaças e humilhações sofridas durante 56 anos de casamento. Ele é investigado por ameaça, injúria e cárcere privado.

Alerta de gatilho: este texto aborda violência doméstica.

Conteúdo gerado por IA Como denunciar violência contra a mulher

A vítima pediu medidas protetivas e afirmou à Polícia Civil que queria deixar de viver sob o controle do marido. O homem negou as acusações durante o interrogatório.

Segundo o depoimento da idosa, as agressões físicas ocorreram durante anos. Ela relatou ter sofrido socos, tapas, puxões de cabelo e golpes com uma mangueira. Também disse que escondia as marcas no corpo para que outras pessoas não percebessem a violência.

As agressões físicas teriam diminuído nos últimos anos, mas as ameaças, os xingamentos e o controle permaneceram. A mulher afirmou que não podia visitar os filhos, sair sozinha ou tomar decisões sem autorização.

O caso chegou à polícia depois que o homem passou a exigir que a esposa aceitasse dentro da residência uma jovem de 23 anos com quem ele mantinha um relacionamento. A recusa teria provocado novas ameaças e ofensas.

Um dos oito filhos do casal morreu recentemente. A idosa e uma filha relataram que o suspeito a proibiu de comparecer ao velório e ao sepultamento.

Na manhã da prisão, uma das filhas encontrou a mãe tremendo enquanto limpava fezes de cachorro na residência. A idosa pediu ajuda. Segundo o depoimento, o homem teria ameaçado: “Leva ela daqui, senão vai ser o fim dela”. A polícia foi chamada.

O suspeito disse que nunca agrediu a esposa nem restringiu a liberdade dela. Também afirmou que a mulher não foi ao velório do filho porque não quis. Ele admitiu o relacionamento extraconjugal, mas negou ter exigido que a jovem morasse na casa da família.

O iG pediu à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul informações sobre a prisão, as medidas protetivas e o atendimento prestado à vítima. A reportagem será atualizada após o retorno.