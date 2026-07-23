Reprodução/Google UPA Vila Menck

Uma paciente de 54 anos foi presa em flagrante na manhã desta quarta-feira (22), suspeita de dirigir ofensas racistas contra uma copeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Menck, em Osasco, na Grande São Paulo. O caso foi registrado como injúria racial.

Alerta de gatilho: este texto aborda racismo.

A vítima, de 53 anos, trabalha na unidade de saúde. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a discussão começou após um desentendimento entre as duas.

Informações preliminares apontam que a confusão foi provocada pelo café da manhã servido na UPA. Durante a discussão, a paciente teria ofendido e agredido a funcionária.

A Polícia Militar foi chamada. Depois de ouvir os envolvidos, os agentes prenderam a paciente e a levaram ao 7º Distrito Policial de Osasco, onde ela permaneceu detida.

O iG pediu à Secretaria da Segurança Pública informações sobre a audiência de custódia, o registro da agressão e as medidas adotadas pela Polícia Civil.

A Prefeitura de Osasco também foi procurada para informar se a servidora recebeu atendimento médico e psicológico e se a administração da UPA abriu uma apuração interna. Os espaços seguem abertos para manifestação.