Divulgação/Agência SP Viatura da Polícia Civil

Uma mulher filipina, grávida de aproximadamente seis meses, e o filho dela, de quatro anos, foram resgatados de uma casa onde eram mantidos em cárcere privado, em Santana, na Zona Norte de São Paulo. O companheiro da vítima foi preso ao retornar ao imóvel.

A mulher relatou que era impedida de sair de casa, tinha o celular controlado e estava sem acesso aos próprios documentos. O passaporte e o Registro Nacional Migratório teriam sido retidos pelo homem. Segundo o boletim de ocorrência, as janelas também recebiam cadeados em algumas ocasiões.

Alerta de gatilho: violência doméstica e sexual.

Conteúdo gerado por IA Como denunciar violência contra a mulher

O menino também não podia deixar a residência. Ainda de acordo com o relato apresentado à polícia, o suspeito usava a criança para ameaçar a mãe.

A vítima conseguiu pedir ajuda a parentes que vivem nos Estados Unidos. A família procurou um advogado, que acionou a Polícia Militar e informou o endereço onde ela estava. Uma denúncia sobre o caso também havia sido encaminhada ao Disque-Denúncia.

Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram a mulher e o filho, mas o companheiro não estava no local. Os agentes permaneceram nas proximidades e o prenderam quando ele voltou para casa.

Na mochila do suspeito, foram encontradas as chaves da residência, o passaporte da criança e uma faca de cozinha, segundo a ocorrência.

Mulher pediu medida protetiva

A filipina foi levada à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher, onde pediu medidas protetivas de urgência. Ela também recebeu atendimento no Hospital da Mulher.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a vítima denunciou agressões, ameaças e violência sexual. O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça, sequestro e cárcere privado, estupro e perseguição. As circunstâncias ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

A Polícia Militar informou que o homem já havia sido condenado por manter a mesma mulher em cárcere privado no Rio de Janeiro. Depois de deixar a prisão, ele teria procurado a vítima em São Paulo e voltado a morar com ela.

O casal vive no Brasil há cerca de 13 anos e estava em São Paulo havia aproximadamente quatro anos, conforme as informações apresentadas no registro policial. A identidade da mulher foi preservada.

O iG entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo para pedir mais informações sobre o caso, a prisão do suspeito e o atendimento prestado à mulher e à criança. O espaço segue aberto.

Como denunciar

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo telefone 180, que funciona gratuitamente durante 24 horas. Em situações de emergência ou risco imediato, a Polícia Militar deve ser acionada pelo número 190.