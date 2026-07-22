Ari Dias/AEN Efeitos do ciclone causaram tornado em Rio Bonito do Iguaçu (PR)

Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) aponta que mais de 70% das cidades paranaenses não possuem sistema de alerta de riscos climáticos para moradores, e que somente 40% das prefeituras possuem Defesa Civil local.

Ou seja, dos 399 municípios, apenas 160 possuem alguma estrutura para responder a desastres climáticos. Os dados são um resultado preliminar do Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo (Progov) e foram divulgados pelo TCE-PR nesta quarta (22).

Ocasionalmente, entre terça (21) e quarta (22), a região Oeste do estado tem registrado danos em razão de temporais.





Principais dados de vulnerabilidades de resposta climática

Veja quais os principais dados apontados pelo relatório do TCE-PR após respostas das 399 prefeituras municipais do Paraná:

68,17% dos municípios não possuem servidores dedicados exclusivamente às atividades de Defesa Civil;

exclusivamente às atividades de Defesa Civil; 60,9% não possuem estrutura física de trabalho para a Defesa Civil (sala de trabalho com computadores exclusivos do órgão);

(sala de trabalho com computadores exclusivos do órgão); 50,68% não possuem veículo disponível com capacidade de acessar áreas remotas;

com capacidade de acessar áreas remotas; 55,64% não possuem contato telefônico da Defesa Civil para atendimento ao cidadão;

para atendimento ao cidadão; Em 47,68% das cidades não existem equipamentos para registro fotográfico;

das cidades não existem 70,93% dos municípios não contam com sistema próprio de alerta de riscos que alcance toda população (como rádios, grupos de WhatsApp, megafones, etc);

dos municípios de riscos que alcance toda população (como rádios, grupos de WhatsApp, megafones, etc); 55,14% no ano de 2025 não avaliaram a eficácia dos planos de contingência e proteção (e uma parcela sequer possui a iniciativa).

O Progov é certificado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e, segundo o coordenador de Contas do TCE-PR, Eduardo Schnorr, desde 2025 avalia administrações municipais quanto à gestão ambiental, incluindo a estruturação da Defesa Civil, a prevenção de desastres e o enfrentamento das mudanças climáticas e saneamento básico.

Anteriormente, em 2022, já analisava as áreas de assistência social, saúde, educação, administração financeira, previdência social e transparência e relacionamento com o cidadão.