Divulgação/Parque Nacional da Montanha Laojun Parque Nacional da Montanha Laojun

Uma vaga de trabalho inusitada tem chamado a atenção ao oferecer o equivalente a R$ 45 mil para passar um mês registrando um fenômeno natural em um parque na China. O contratado ficará responsável por produzir imagens do chamado mar de nuvens, uma paisagem que transforma montanhas em cenários que parecem flutuar sobre um oceano branco.

A oportunidade foi aberta pelo Parque Nacional da Montanha Laojun, localizado na província de Henan, na região central da China. O contrato tem duração de 30 dias, entre 16 de julho e 15 de agosto, período em que o fenômeno costuma ocorrer com maior frequência no local.

Além da remuneração de 60 mil yuans, ou seja, cerca de R$ 45 mil na cotação atual, o parque oferece hospedagem e alimentação durante todo o período da experiência.

A vaga despertou grande interesse e recebeu mais de 3.500 inscrições. Para escolher o candidato, os organizadores avaliaram critérios como qualidade dos vídeos produzidos, criatividade, alcance das publicações e número de curtidas obtidas durante o processo seletivo.

O selecionado foi o criador de conteúdo conhecido como "Xiaozao", cujo material alcançou mais de 80 mil curtidas.

O que o contratado precisa fazer

Apesar de a vaga ter ficado conhecida como um emprego para "observar as nuvens", o trabalho envolve a produção de conteúdo para divulgar o parque nas redes sociais.

Durante os 30 dias de contrato, o profissional deverá registrar diariamente as paisagens da montanha e publicar pelo menos um vídeo por dia na Douyin, plataforma chinesa semelhante ao TikTok. As publicações também deverão utilizar hashtags definidas pelo parque para promover o destino turístico.

A iniciativa faz parte de uma estratégia de divulgação para aproveitar a temporada em que o fenômeno natural atrai visitantes de diferentes regiões do país.

Mar de nuvens

O mar de nuvens é um fenômeno meteorológico observado principalmente em áreas montanhosas. Ele acontece quando uma extensa camada de nuvens ou neblina permanece concentrada nas partes mais baixas do relevo, enquanto os pontos mais altos ficam acima dessa cobertura.

Para quem observa do alto, a paisagem cria a impressão de que as montanhas emergem de um imenso oceano branco, formando um cenário que muda conforme a movimentação das nuvens e da luz ao longo do dia.





Esse efeito depende da combinação de fatores como altitude, umidade do ar, temperatura e condições atmosféricas favoráveis. Em determinadas épocas do ano, essas condições tornam o fenômeno mais frequente, motivo pelo qual muitos parques e destinos turísticos atraem visitantes interessados em contemplar e fotografar a paisagem.

Montanha tem reconhecimento internacional

Divulgação Montanha de Laojun, na China





A Montanha Laojun é reconhecida como Geoparque Global da Unesco, título concedido a áreas de relevância geológica e ambiental que também desenvolvem ações voltadas à conservação e ao turismo sustentável.

Além de ser conhecida pelas paisagens montanhosas, a Montanha Laojun ocupa um lugar de destaque na história e na espiritualidade da China. O local é considerado um dos principais centros do taoismo, tradição filosófica e religiosa surgida há mais de dois mil anos e que valoriza a harmonia entre o ser humano e a natureza.

Ao longo da montanha estão espalhados templos, santuários e construções históricas que atraem visitantes durante todo o ano.

A tradição chinesa associa a montanha ao filósofo Lao-Tsé, autor do clássico "Tao Te Ching" e considerado o fundador do taoismo. De acordo com os relatos históricos e religiosos, ele teria escolhido a região para viver em retiro e dedicar-se à reflexão espiritual.

Por essa razão, a Montanha Laojun se tornou um importante local de peregrinação para seguidores da filosofia taoista e também um dos destinos turísticos mais conhecidos da China, reunindo visitantes interessados tanto em sua importância cultural quanto nas paisagens naturais.