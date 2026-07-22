Reprodução/PMSP Fabrício Gomes de Santana

O sétimo suspeito de participação na morte do cabo da Polícia Militar Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, foi preso no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. O homem era procurado pela Justiça desde fevereiro e não teve a identidade divulgada.

A captura ocorreu depois que policiais do Comando de Ações Especiais de Polícia viram um carro trafegando na contramão pela Estrada do M’Boi Mirim. Segundo a Polícia Militar, o motorista ignorou a ordem de parada e fugiu pelas ruas da região.

A perseguição terminou na rua Justino Rodrigues da Conceição, uma via sem saída. O suspeito foi abordado e os agentes constataram que havia contra ele um mandado de prisão preventiva, expedido em 6 de fevereiro, pela investigação da morte de Santana. Foi então que ele foi preso na última segunda-feira (20).

O carro usado na fuga havia sido furtado em maio de 2025 e apresentava sinais que identificam adulterações, de acordo com a corporação.

O homem foi levado ao 47º Distrito Policial, no Capão Redondo. Além do cumprimento do mandado, ele foi autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O automóvel foi apreendido.

Corpo foi encontrado em Embu-Guaçu

Santana desapareceu em 7 de janeiro, quando estava de férias. A investigação aponta que ele se envolveu em uma discussão com um homem ligado ao tráfico de drogas e, horas depois, foi atraído para uma adega, onde teria sido rendido.

O carro do policial foi encontrado carbonizado no dia seguinte, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O corpo foi localizado em 11 de janeiro, enterrado em uma área de mata de um sítio em Embu-Guaçu, também na região metropolitana.

Exames do Instituto Médico Legal (IML) confirmaram a identidade da vítima. Dez acusados tornaram-se réus na 5ª Vara do Júri da Capital. Parte deles permanece foragida, segundo a Polícia Civil.

O iG entrou em contato com a Polícia Militar de São Paulo para pedir uma nota sobre a prisão, a participação atribuída ao suspeito e o andamento das buscas pelos demais envolvidos. O espaço segue aberto.