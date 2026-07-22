Divulgação/Polícia Civil Adolescente acorrentado a sofá pelo padrasto

Um adolescente de 13 anos foi resgatado após ser encontrado sozinho e trancado em um imóvel comercial, em Anápolis, no estado de Goiás. Segundo a investigação, ele era mantido acorrentado a um sofá pelo padrasto e apresentava lesões pelo corpo.

O suspeito, de 54 anos, foi preso na terça-feira (21), no Terminal Rodoviário de Anápolis. A Polícia Civil afirma que ele tentava deixar a cidade. O adolescente recebeu atendimento médico e foi levado para uma unidade de acolhimento.

Alerta de gatilho: violência contra criança e adolescente.

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O resgate ocorreu na noite de quarta-feira (15), depois que uma denúncia encaminhada à Prefeitura de Anápolis informou que o menino estaria sendo vítima de maus-tratos e mantido sozinho no imóvel, localizado no bairro Polocentro 1ª Etapa.

Equipes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, do Conselho Tutelar, do Programa Linha de Frente e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram ao endereço.

O adolescente estava sozinho, em um ambiente considerado insalubre e com riscos à saúde. Uma corrente, alças e ganchos que teriam sido usados para prender ele foram encontrados no local.

A vítima relatou que era acorrentada pelo padrasto e mostrou aos agentes onde os objetos eram guardados . Depois dos primeiros atendimentos, passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) para verificar a origem das lesões.

Suspeito foi preso na rodoviária

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente pediu a prisão preventiva do padrasto após identificar indícios de que ele pretendia fugir. A Justiça autorizou a medida e o homem foi localizado seis dias depois do resgate.

Durante o interrogatório, o suspeito admitiu que acorrentava o adolescente. Ele foi encaminhado para uma unidade prisional e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil investiga os crimes de maus-tratos, abandono de incapaz e lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Somadas, as possíveis penas podem chegar a 13 anos de prisão.

Segundo a Polícia Civil, a participação da mãe ainda é investigada. Há indícios de que ela também seria vítima de violência doméstica e teria sido impedida pelo companheiro de procurar o filho.

O iG entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de Goiás e com a Prefeitura de Anápolis para pedir informações sobre a investigação, o estado de saúde do adolescente e as medidas adotadas para protegê-lo. O espaço segue aberto.

Como denunciar?

Casos de violência, abandono ou negligência contra crianças e adolescentes podem ser denunciados pelo Disque 100. Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190.