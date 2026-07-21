Um adolescente de 15 anos se apresentou a delegacia na segunda-feira (20) e confessou ter realizado o atentado a tiros em uma loja de conveniência de Campo Mourão (PR). Ele alegou que buscava vingança de uma tentativa de homicídio que a família passou em 2024.A informação foi confirmada pela delegada da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Lais Alves, na segunda-feira (20). Segundo ela, o jovem afirmou que tinha apenas um alvo, Veridiana Gaya Menin Machado Sate, de 40 anos, que segue internada em estado gravíssimo.Ela teria envolvimento em outro crime, de 2024, quando causou ferimentos ao jovem, ao irmão e à mãe, o que causou a morte do irmão posteriormente.
Além de Veridiana, outras quatro pessoas foram baleadas. Duas morreram. Segundo a PCPR, as outras vítimas não tinham qualquer relação com o adolescente.
Ele teria guardado essa mágoa desde 2024. Alegou que não teve outra oportunidade, que já pensava em de fato cometer esse atentado contra a vítima, o alvo único dele, que nunca havia a achado desde os fatos Delegada da PCPR, Lais Alves, responsável pelo caso
Não há detalhes sobre o que aconteceu em 2024. O jovem também entregou a arma utilizada. A versão da vingança ainda será investigada pelas polícias Civil e Militar.
Em relação ao material explosivo apreendido na casa da mãe do adolescente, ele disse que teria pescado num lago e levado para casa, fatos que também serão investigados.
O jovem será apresentado para o Juízo da Vara da Infância e da Juventude. Enquanto isso, foi encaminhado para um Centro de Socioeducação (CENSE) de Curitiba, em cautela provisória. Segundo o delegado da PCPR, o adolescente demonstrou arrependimento.
Outros envolvidos teriam participação indireta
A mãe do adolescente foi presa em flagrante após a apreensão dos explosivos, mas responde em liberdade provisória no momento. Segundo a PCPR, ela não possui antecedentes criminais. Já o irmão, falecido em 2024, tinha.
A arma utilizada no crime seria de antiga posse do irmão. Segundo a PCPR, o adolescente a manteve já com a intenção de vingança desde então. A Polícia também apura a participação da namorada, que já foi ouvida na delegacia.
Segundo a delegada Lais Alves, ela não teria colaborado de imediato com o suspeito, mas somente após ele chegar em casa, quando ela teria ajudado ele a chegar a outro local, onde ficou foragido até se entregar. Ela não teria conhecimento sobre o atentado.
Como o crime aconteceu?
Na noite de sexta-feira (17), o adolescente teria recebido a informação de que Veridiana estava na loja de conveniência no centro de Campo Mourão (PR). Ele passou em frente ao local algumas vezes, a pé, com objetivo de confirmar a presença da mulher.
Pouco tempo depois, retornou, apontou a arma e efetuou os disparos. Veridiana estava em uma mesa, mas o jovem atingiu outras pessoas que sequer estavam sentadas com ela. Os ataques resultaram em duas mortes e três vítimas, sendo que somente Veridiana se encontra em estado grave.