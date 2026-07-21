Reprodução/ Redes Sociais Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que um suspeito chega no local

Um adolescente de 15 anos se apresentou a delegacia na segunda-feira (20) e confessou ter realizado o atentado a tiros em uma loja de conveniência de Campo Mourão (PR). Ele alegou que buscava vingança de uma tentativa de homicídio que a família passou em 2024.

A informação foi confirmada pela delegada da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Lais Alves, na segunda-feira (20). Segundo ela, o, Veridiana Gaya Menin Machado Sate, de 40 anos, que segue internada em estado gravíssimo.

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Ela teria, quando causou ferimentos ao jovem, ao irmão e à mãe, o queposteriormente.

Além de Veridiana, outras quatro pessoas foram baleadas. Duas morreram. Segundo a PCPR, as outras vítimas não tinham qualquer relação com o adolescente.

Ele teria guardado essa mágoa desde 2024. Alegou que não teve outra oportunidade, que já pensava em de fato cometer esse atentado contra a vítima, o alvo único dele, que nunca havia a achado desde os fatos Delegada da PCPR, Lais Alves, responsável pelo caso





Não há detalhes sobre o que aconteceu em 2024. O jovem também entregou a arma utilizada. A versão da vingança ainda será investigada pelas polícias Civil e Militar.

Em relação ao material explosivo apreendido na casa da mãe do adolescente, ele disse que teria pescado num lago e levado para casa, fatos que também serão investigados.

O jovem será apresentado para o Juízo da Vara da Infância e da Juventude. Enquanto isso, foi encaminhado para um Centro de Socioeducação (CENSE) de Curitiba, em cautela provisória. Segundo o delegado da PCPR, o adolescente demonstrou arrependimento.

Outros envolvidos teriam participação indireta

A mãe do adolescente foi presa em flagrante após a apreensão dos explosivos, mas responde em liberdade provisória no momento. Segundo a PCPR, ela não possui antecedentes criminais. Já o irmão, falecido em 2024, tinha.

A arma utilizada no crime seria de antiga posse do irmão. Segundo a PCPR, o adolescente a manteve já com a intenção de vingança desde então. A Polícia também apura a participação da namorada, que já foi ouvida na delegacia.

Segundo a delegada Lais Alves, ela não teria colaborado de imediato com o suspeito, mas somente após ele chegar em casa, quando ela teria ajudado ele a chegar a outro local, onde ficou foragido até se entregar. Ela não teria conhecimento sobre o atentado.

Como o crime aconteceu?

Na noite de sexta-feira (17), o adolescente teria recebido a informação de que Veridiana estava na loja de conveniência no centro de Campo Mourão (PR). Ele passou em frente ao local algumas vezes, a pé, com objetivo de confirmar a presença da mulher.

Pouco tempo depois, retornou, apontou a arma e efetuou os disparos. Veridiana estava em uma mesa, mas o jovem atingiu outras pessoas que sequer estavam sentadas com ela. Os ataques resultaram em duas mortes e três vítimas, sendo que somente Veridiana se encontra em estado grave.