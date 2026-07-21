Edu Kapps/SMS-Rio Ações serão realizadas até a próxima sexta-feira (24)

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro começou nesta terça-feira (21) uma série de ações de combate às arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, que serão realizadas até a próxima sexta (24), em 19 bairros espalhados por toda a cidade.

As ações, serão comandadas por equipes dee estarão focadas na prevenção de possíveis focos dos mosquitos, além de levar informações para estimular a conscientização ambiental da população.

Programação



Só em 2026, já foram registrado, com o maior índice sendo no bairro de Campo Grande, com 564 casos, seguido do Centro, com 413 e Santa Cruz, com 340.

Hoje, o cronograma de ações começou a ser aplicado no Caju e na Cidade Nova, na região central do Rio de Janeiro.

Na quarta-feira (22), será a vez de Andaraí, Manguinhos e Brás de Pina, na Zona Norte, e também Curicica, Praça Seca e Vila Kennedy, na Zona Oeste, além de um reforço das ações no centro, ainda no Caju.

Na quinta-feira (23), é a vez da Zona Sul com Ipanema, junto com Maré, Jacaré, Anchieta e Guadalupe, na Zona Norte e Campo Grande, Guaratiba, Inhoaíba, Santa Cruz e Paciência, na Zona Oeste.

Números da Secretaria Municipal de Saúde



Divulgação/Governo do Estado Agente de saúde realiza vistoria preventiva em quintal residencial para identificar e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti.

Fechando a programação, na sexta-feira (24), a campanha será na Zona Oeste, nos bairros de Campo Grande e Ilha de Guaratiba.





Segundo a prefeitura, dando continuidade ao combate às arboviroses, até o dia 11 de julho deste ano, já foram realizadas 6.355.015 vistorias em imóveis para prevenção e controle do Aedes aegypti, mosquito vetor desse tipo de doenças.

Além disso, cerca de 886.531 depósitos que poderiam servir de criadouros para os mosquitos foram tratados e eliminados.

No ano passado, foram realizadas ao todo 12.297.072 visitas a imóveis e 1.684.674 recipientes foram tratados ou eliminados.

Ainda segundo aesse tipo de ação educativa e de mobilização social são a prioridade do órgão no combate e prevenção deurbanas.

Ao, o órgão ainda reforça que a consciência e responsabilidade social da população são medidas sanitárias individuais e coletivas essenciais para o controle dessas doenças e que além disso, os jovens de 10 a 14 anos de idade têm indicação para a vacina , no esquema de duas doses, disponíveis nas clínicas da família, centros municipais de saúde e unidades do Super Centro Carioca de Vacinação.

Caso seja necessário, ajunto adisponibiliza o número da Central 1746, onde pedidos de vistoria ou denúncias de possíveis focos do mosquito podem ser realizados.