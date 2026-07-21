A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro começou nesta terça-feira (21) uma série de ações de combate às arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, que serão realizadas até a próxima sexta (24), em 19 bairros espalhados por toda a cidade.As ações, serão comandadas por equipes de vigilância em saúde e estarão focadas na prevenção de possíveis focos dos mosquitos, além de levar informações para estimular a conscientização ambiental da população.Só em 2026, já foram registrado s 2.994 casos de Dengue na cidade do Rio de Janeiro, com o maior índice sendo no bairro de Campo Grande, com 564 casos, seguido do Centro, com 413 e Santa Cruz, com 340.
Programação
Hoje, o cronograma de ações começou a ser aplicado no Caju e na Cidade Nova, na região central do Rio de Janeiro.Na quarta-feira (22), será a vez de Andaraí, Manguinhos e Brás de Pina, na Zona Norte, e também Curicica, Praça Seca e Vila Kennedy, na Zona Oeste, além de um reforço das ações no centro, ainda no Caju. Na quinta-feira (23), é a vez da Zona Sul com Ipanema, junto com Maré, Jacaré, Anchieta e Guadalupe, na Zona Norte e Campo Grande, Guaratiba, Inhoaíba, Santa Cruz e Paciência, na Zona Oeste.Fechando a programação, na sexta-feira (24), a campanha será na Zona Oeste, nos bairros de Campo Grande e Ilha de Guaratiba.
Números da Secretaria Municipal de Saúde
Segundo a prefeitura, dando continuidade ao combate às arboviroses, até o dia 11 de julho deste ano, já foram realizadas 6.355.015 vistorias em imóveis para prevenção e controle do Aedes aegypti, mosquito vetor desse tipo de doenças.Além disso, cerca de 886.531 depósitos que poderiam servir de criadouros para os mosquitos foram tratados e eliminados. No ano passado, foram realizadas ao todo 12.297.072 visitas a imóveis e 1.684.674 recipientes foram tratados ou eliminados.Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esse tipo de ação educativa e de mobilização social são a prioridade do órgão no combate e prevenção de arboviroses urbanas. Ao iG, o órgão ainda reforça que a consciência e responsabilidade social da população são medidas sanitárias individuais e coletivas essenciais para o controle dessas doenças e que além disso, os jovens de 10 a 14 anos de idade têm indicação para a vacina Qdenga, no esquema de duas doses, disponíveis nas clínicas da família, centros municipais de saúde e unidades do Super Centro Carioca de Vacinação. Caso seja necessário, a Prefeitura do Rio junto a SMS disponibiliza o número da Central 1746, onde pedidos de vistoria ou denúncias de possíveis focos do mosquito podem ser realizados. Os dados oficiais de casos de arboviroses também podem ser consultados pela população, no painel digital da EpiRio.