Reprodução/X Glorieta del Árbol Gordo

Um adolescente de 13 anos morreu após uma fonte desabar durante as comemorações do título da Espanha na Copa do Mundo. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (20), em Ciudad Rodrigo, na província de Salamanca, na Espanha.

A parte superior da estrutura cedeu quando torcedores estavam reunidos na fonte conhecida como Glorieta del Árbol Gordo, tradicional ponto de celebração da cidade. O adolescente ficou preso sob pedras e outros destroços. Ao menos duas pessoas ficaram feridas.

Os serviços de emergência foram acionados por volta de 19h33 de domingo (19), no horário de Brasília, e 0h33 de segunda-feira na Espanha. Policiais, bombeiros e equipes médicas participaram do resgate.

O menino foi retirado dos escombros e levado ao centro de saúde de Ciudad Rodrigo, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não foi divulgada.

Causa do desabamento será investigada

As autoridades ainda apuram o que provocou a queda da estrutura. Testemunhas relataram à imprensa espanhola que havia pessoas sobre a fonte no momento do desabamento, mas essa informação ainda não foi apontada oficialmente como causa do acidente.

Equipes da Polícia Local, da Guarda Civil, dos bombeiros e do serviço regional de saúde foram mobilizadas. Um grupo de atendimento psicológico também foi chamado para acompanhar os familiares da vítima.

A prefeitura de Ciudad Rodrigo decretou três dias de luto oficial. Em comunicado, o município lamentou a morte do adolescente e manifestou solidariedade aos familiares e às demais pessoas atingidas.

A Espanha conquistou o segundo título mundial de sua história no domingo, após vencer a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo. A partida foi decidida na prorrogação.