divulgação / PCRJ Polícia Civil em operação na manhã desta segunda-feira (20)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza desde a manhã desta segunda-feira (20), uma operação contra uma organização criminosa especializada em roubos a estabelecimentos comerciais no Rio de Janeiro, através de carros roubados ou de placa clonada. Segundo a corporação, agentes seguem cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão em Mesquita, na Baixada Fluminense. Até o momento, duas pessoas foram presas.

A ação é coordenada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) e também conta com o apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).

De acordo com as investigações, o principal foco da quadrilha era o roubo de farmácias em busca de medicamento de alto valor, principalmente em busca de canetas emagrecedoras.



Como funcionava o esquema



Segundo a Polícia Civil, os criminosos primeiro se utilizavam de carros roubados, adulterados ou clonados para facilitar a fuga. Logo depois, a quadrilha se encaminhava para estabelecimentos comerciais, em sua maioria farmácias, para realizar os assaltos.

divulgação / PCRJ Um dos suspeitos levados pela Polícia





Um dos casos divulgados pelos agentes foi o roubo a uma farmácia em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, a ação foi planejada previamente pelos criminosos, com uma divisão clara de funções entre os integrantes da quadrilha, além do uso de armas de fogo e um veículo adulterado.

No roubo em questão, os criminosos levaram o dinheiro do caixa e medicamentos de alto valor comercial, principalmente canetas emagrecedoras, que era foco da quadrilha. Estima-se que o prejuízo causado ao estabelecimento nesse caso foi superior a R$ 90 mil.

As investigações ainda apontaram que, reforçando a informação de que cada passo era planejado, os suspeitos primeiro iam ao local e realizavam um trabalho de estudo analisando a rotina da farmácia e já chegavam ao local sabendo exatamente onde os medicamentos estavam armazenados.





Polícia ainda busca novos alvos

Em nota, a Polícia Civil confirmou que, em um primeiro momento, a operação buscará responsabilizar os envolvidos no assalto. Além disso, a ação desta segunda-feira seguirá em busca de identificar todos os outros integrantes da organização criminosa.

Além dos assaltantes, as investigações seguirão em busca dos responsáveis pelos crimes de, receptação e distribuição clandestina dos