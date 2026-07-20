Um homem, identificado como José Carlos Castilho, morreu após ser atropelado por um carro roubado durante uma perseguição policial na Estrada do Mapuá, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na noite de sábado (18). O motorista perseguido também morreu.
Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) tentaram abordar o condutor, que desobedeceu à ordem de parada e fugiu. Durante o acompanhamento, ele perdeu o controle do veículo e atingiu José Carlos, que não resistiu.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a sequência da ocorrência, incluindo o atropelamento, os disparos registrados durante a fuga e a morte do suspeito.
Suspeitos teriam roubado estabelecimento
Informações preliminares da Polícia Civil apontam que os ocupantes do carro haviam roubado um estabelecimento comercial antes da perseguição.
Durante a fuga, segundo a DHC, os suspeitos atiraram contra os policiais militares. A corporação informou que um dos envolvidos foi “neutralizado”, sem detalhar a sequência dos disparos.
O carro bateu contra uma árvore depois do atropelamento. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas morreu na unidade.
As autoridades ainda não esclareceram se a morte ocorreu em razão dos disparos, da batida ou de uma combinação dos ferimentos. A identidade do suspeito não foi divulgada.
O automóvel roubado foi recuperado. Um aparelho celular também foi apreendido e poderá ser analisado durante a investigação.
Delegacia de Homicídios apura as duas mortes
A DHC realizou a perícia no local e assumiu a investigação. Os agentes devem analisar laudos, depoimentos, imagens de câmeras e outros registros que ajudem a reconstruir o trajeto da perseguição.
Até o momento, a Polícia Militar não informou por quanto tempo o veículo foi acompanhado, qual velocidade teria sido alcançada nem se os agentes envolvidos usavam câmeras corporais.
Também não foi divulgado se armas foram apreendidas ou se outros suspeitos conseguiram fugir.
A investigação deverá apurar a conduta do motorista e a atuação dos policiais durante o acompanhamento. As circunstâncias completas das duas mortes ainda não foram esclarecidas.