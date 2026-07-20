Unsplash/ Montagem iG Irã e EUA

A Embaixada dos Estados Unidos no Bahrein, no Reino Unido orientou os norte-americanos a buscarem abrigo imediato após emitir um alerta de segurança sobre possíveis ataques do Irã na capital, Manama. Segundo o comunicado oficial, locais não especificados no centro da cidade podem ser alvos da ofensiva iraniana.

Em nota oficial, o órgão diplomático reforçou a necessidade de vigilância constante, orientando a comunidade norte-americana a acatar as instruções das forças de segurança e acompanhar os informes oficiais.

Entenda o alerta oficial

Caso ouçam sirenes de emergência ou explosões, a orientação é buscar abrigo imediato. O alerta não especifica os potenciais alvos nem traz detalhes sobre as informações de inteligência por trás do aviso.

A ação reflete a alta tensão na região: no sábado (18), o Departamento de Estado americano já havia emitido um alerta global de segurança recomendando cautela redobrada aos seus cidadãos no exterior.



Escalada do conflito

Neste domingo, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) confirmou a nona noite consecutiva de ataques contra posições do Irã . A ofensiva militar ocorre em resposta à morte de três soldados americanos na Jordânia, em ação atribuída a grupos apoiados por Teerã.

De acordo com o Centcom, os bombardeios mais recentes começaram às 20h (horário de Brasília). O órgão não especificou os alvos da noite, mas lembrou que, no sábado (18), as forças dos EUA atingiram depósitos de mísseis, estruturas marítimas e sistemas de defesa aérea iranianos.







