Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Semana será de tempo mais estável no Rio de Janeiro

Depois de conviver com semanas consecutivas de frio, o Rio de Janeiro começa já nesta segunda-feira (20) uma semana que trará o calor de volta aos termômetros, sem possibilidade de chuvas no radar e temperaturas que vão superar os 30°C ao longo das próximas tardes.

Segundo o,da Prefeitura da capital fluminense, a previsão é que para esta, as condições do tempo fiquem estáveis devido à

Tempo ao longo da semana



O céu estará com poucas nuvens ao longo do dia, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar poderá atingir valores abaixo de 30% em alguns pontos durante a tarde, enquanto os ventos estarão de moderados a fortes com as temperaturas estáveis, de

Já olhando para os próximos dias, o Rio de Janeiro deve ter tanto na terça (21) quanto na quarta-feira (22), a atuação de um sistema de alta pressão que manterá o tempo estável, com céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva com ventos de intensidade moderada. A umidade relativa do ar nesse período deve apresentar valores em torno de 30%, principalmente na parte da tarde destes dias.

Já na quinta-feira (23), a aproximação e passagem de uma frente fria deve aumentar a nebulosidade na cidade do Rio e o tempo começa a virar para uma previsão já com chuva fraca isolada a partir da noite e ventos na escala moderada com os termômetros caindo.

Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão



Reprodução/ Climatempo Centro de alta pressão x centro de baixa pressão

Caminhando para o fim de semana, na sexta-feira (24), o transporte de umidade do oceano deve manter o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto e, novamente, previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento.





A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo . Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.

Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades.





Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.