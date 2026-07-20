Bombeiros Queda de avião em Palmas (TO)

A queda de um avião de pequeno porte deixou um casal de idosos morto na região do Aeródromo City Fly, em Palmas, no Tocantins. O acidente foi registrado no último sábado (18).

De acordo com a Polícia Militar, o avião perdeu altitude e caiu em uma área de mata logo após a decolagem. Três pessoas estavam a bordo da aeronave, que tinha como destino a cidade de Redenção, no Pará.

A aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1977.

Além do casal, estava também o piloto. O homem, de 79 anos, foi resgatado com vida, socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Palmas. Ele está com quadro de saúde instável e permanece internado.

O casal, uma mulher de 62 anos e um homem de 68 anos, não resistiu à queda e morreu. O homem ainda chegou a ser resgatado e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Após o acidente, os bombeiros realizaram uma atividade preventiva de combate a incêndio por conta do risco de chamas devido ao combustível da aeronave. Além disso, o local foi isolado para o trabalho da perícia.

O caso segue sendo investigado para saber as causas da queda do avião.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins confirmaram a investigação.

A SSP ainda informou que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso e acionou as autoridades aeronáuticas, que devem fazer as apurações necessárias para apurar o acidente. Veja:

"A SSP/TO informa ainda que foi registrado boletim de ocorrência sobre o caso e que o Sistema Integrado de Operações Policiais (SIOP) acionou as autoridades aeronáuticas competentes, que deverão encaminhar peritos especializados nesse tipo de ocorrência para a realização dos levantamentos técnicos necessários à apuração das circunstâncias do acidente."

A FAB confirmou a investigação e disse, em nota, que realizou uma Ação Inicial para identificar os fatores que causaram a queda, além de outras inforamções relevantes. Confira:



"A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informa que, no último sábado (18/07), investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), com sede em Brasília (DF), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-EIB, em Palmas (TO).

Durante a Ação Inicial, realizada logo após o evento, investigadores qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes. Nessa etapa, reúnem-se elementos que subsidiarão as fases posteriores da investigação, as quais têm por finalidade identificar possíveis fatores contribuintes e, quando aplicável, permitir a emissão de Recomendações de Segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências."

O casal

O casal foi identificado como o médico Ederson da Silva, de 68 anos, e a esposa, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos.

As vítimas foram identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML) de Palmas e a identificação foi confirmada ao iG pela SSP do Tocantins.

Eles eram proprietários do Hospital São Lucas em Redenção (PA), um hospital particular, e viviam na cidade paraense. Roseli também era conhecida por ter sido professora da rede pública.

O casal foi velado na Igreja Matriz da Paróquia Cristo Redentor, que fica na Região Central de Redenção, neste último domingo (19).

Reprodução/TV Anhanguera Ederson da Silva e a esposa, Roseli Amarilda Pechulo Silva







