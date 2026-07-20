Foto: Reprodução/Google Bar em Içara(SC) foi palco da discussão que originou ataques a tiros e confronto com a PMSC em Criciúma (SC)

Um ataque a tiros em uma casa noturna de Içara (SC) deixou um policial militar e a proprietária do local feridos na madrugada deste domingo (19). Os três suspeitos fugiram, mas foram localizados em Criciúma (SC), onde dois deles iniciaram confronto com a Policia Militar e acabaram mortos. O terceiro foi preso.

Segundo a Polícia Militar, uma discussão iniciou dentro da casa de shows entre clientes e funcionários do local, por volta das 03h. Há relatos de que um dos envolvidos foi embora do local prometendo que voltaria armado.

Algum tempo depois, osbar, de dentro de um veículo. Um policial militar de folga foi atingido. A proprietária foi baleada na perna durante o ataque. Ambos foram socorridos, mas o policial militar ficou internado em estado grave.

Na manhã desta segunda, a PMSC confirmou aoque o

Os crimes aconteceram no Blanco Pub. As identidades de todos os envolvidos não foram divulgadas.

A segunda parte da ocorrência aconteceu em Criciúma (SC), que fica a uma distância de cerca de 20 minutos do pub. As polícias militar, civil e científica iniciaram trabalhos de investigação e de localização dos suspeitos, que foram encontrados na manhã de domingo (19), às 08h06.

Um deles, de 62 anos, foi preso. Os outros dois, com 38 e 39,e acabaram mortos no local. Eles seriam os responsáveis pelos tiros em frente à boate, em Içara (SC). Ambos possuíam antecedentes criminais.

As circunstâncias do tiroteio serão apuradas por meio de Inquérito Policial Militar (IPM), e a área foi isolada para os procedimentos periciais da Polícia Científica. A Polícia Civil também vai investigar o caso.





O que diz o Blanco Pub?

Por nota, a casa de shows anunciou que estavam bem e que a prioridade era cuidar da situação com responsabilidade e respeito. Em um segundo comunicado, avisou que não abriria na noite de domingo (19). Leia abaixo:

“Comunicado Oficial

Queremos tranquilizar a todos dizendo que estamos bem. Neste momento, nossa prioridade é cuidar da situação com responsabilidade e respeito.

Agradecemos de coração todo o carinho, as mensagens de apoio e a preocupação que recebemos ao longo do dia. É muito gratificante saber que podemos contar com pessoas que torcem por nós e pela nossa equipe.

Atenciosamente,

A direção Blanco Pub”.

Segunda nota:

"ATENÇÃO

Comunicamos aos nossos clientes e amigos que, excepcionalmente, neste domingo, o blanco pub não abrirá suas portas por motivos pessoais.

Agradecemos a compreensão de todos e esperamos recebê-los novamente em breve para mais momentos especiais.

Obrigado pela parceria e compreensão!”.



