PRF/Divulgação Apreensão Lagosta Mossoró (RN)

Quase uma tonelada de lagostas foi apreendida na BR-304, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O caso foi registrado neste último domingo (19) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, os animais estavam sendo transportados em desacordo com as normas sanitárias. Eles foram apreendidos durante uma fiscalização na altura do quilômetro 57.

As lagostas estavam em um caminhão, conduzido por um homem de 41 anos. Os agentes identificaram irregularidades no transporte do produto.

Durante a inspeção, os policiais encontraram 812,5 quilos de lagosta.

Ainda segundo a PRF, a carga foi encaminhada para análise do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de Mossoró.

Após a inspeção, cerca de 30 quilos da carga foram apreendidos para descarte devido aos animais estarem mortos. O restante da carga foi liberado.

A PRF explicou que a legislação permite o transporte de lagosta morta apenas na forma de cauda e limitada a até 30% da carga transportada.

No caso, as lagostas descartadas estavam inteiras, por isso foram apreendidas para descarte.

BR-304

A BR-304 é uma rodovia que corta os estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. Ela liga Natal a Beberibe, no interior cearense, e conta com cerca de 57,6 quilômetros de extensão.



