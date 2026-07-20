Elovias / Divulgação Tucano resgatado na BR-040 recupera a visão após cirurgia

Mais de 450 animais, entre silvestres e domésticos, já foram resgatados no trecho da BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ), administrado pela concessionária Elovias. Os atendimentos envolvem animais atropelados, abandonados às margens da rodovia e espécies encontradas em áreas de obras, onde correm risco de serem atingidas por máquinas.

Depois do resgate, os animais recebem atendimento veterinário especializado e passam por um processo de reabilitação. Quando recuperam as condições físicas e comportamentais necessárias para sobreviver na natureza, são devolvidos ao habitat. Nos casos em que isso não é possível, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) realiza o encaminhamento para santuários especializados.

Além do atendimento aos animais feridos, a concessionária também atua de forma preventiva. Sempre que espécies são encontradas em canteiros de obras ou em áreas onde há circulação de equipamentos pesados, equipes especializadas fazem a captura segura e a transferência para locais adequados, o que reduz o risco de acidentes durante a execução das intervenções na rodovia.

Tucano recuperou a visão após cirurgia

Um dos casos acompanhados pela equipe de Meio Ambiente da Elovias é o de um tucano resgatado após ser atropelado no trecho da BR-040 entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro.

Durante a avaliação na Zoovet Clínica Veterinária, os veterinários identificaram hemorragia interna no olho esquerdo, provocada pelo trauma do atropelamento, além de catarata no olho direito. Diante do quadro, a equipe comandada pelo médico-veterinário Rômulo Castro realizou uma cirurgia para retirar a catarata e iniciou o tratamento no olho lesionado.

Um dos casos acompanhados pela equipe de Meio Ambiente da Elovias é o de um tucano resgatado após ser atropelado no trecho da BR-040 entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro. Crédito: Elovias/Divulgação pic.twitter.com/2wMN5LsKAE— iG (@iG) July 20, 2026





O procedimento permitiu que a ave recuperasse a visão dos dois olhos.

Apesar da evolução clínica, o tucano ainda é acompanhado pelos veterinários. Segundo a avaliação, ele ainda não voltou a procurar alimento espontaneamente, comportamento essencial para sobreviver em vida livre. Caso essa característica não seja restabelecida, o animal deverá ser encaminhado pelo ICMBio para um santuário de fauna.

“Cada animal reage de uma forma. O objetivo é sempre que ele possa ser reintroduzido ao habitat natural, mas, quando isso não é possível, buscamos garantir que ele continue vivendo com qualidade em um ambiente protegido”, afirma o biólogo Marcelo Madeira, da equipe de Meio Ambiente da Elovias.

Macaco-prego foi levado para um santuário

Outro caso recente envolveu uma fêmea jovem de macaco-prego atropelada na rodovia.

Embora tenha recuperado a saúde durante o tratamento veterinário, o animal desenvolveu um comportamento excessivamente dócil e tornou-se muito dependente do contato humano. Essa condição compromete as chances de sobrevivência na natureza, já que a espécie precisa manter comportamentos típicos de animais silvestres para encontrar alimento e evitar predadores.

Elovias / Divulgação Macaco-prego atropelado foi levado para santuário em Angra dos Reis (RJ)





Por esse motivo, o ICMBio encaminhou a primata para um santuário em Angra dos Reis (RJ), onde continuará recebendo os cuidados necessários.

Cachorro-do-mato e jiboia também voltaram a se recuperar

Entre os animais atendidos pela equipe da concessionária está também um cachorro-do-mato encontrado no acostamento após um atropelamento, com fraturas nas duas patas traseiras.

O animal passou por cirurgia, concluiu o período de reabilitação e voltou a caminhar normalmente. Agora, está apto para ser devolvido ao habitat natural.

Elovias / Divulgação Cachorro-do-mato foi resgatado com fraturas após ser atropelado na BR-040 e se recupera





Outro resgate recente foi o de uma jiboia. Após receber atendimento veterinário e acompanhamento especializado, a serpente recuperou plenamente as condições de saúde e está pronta para ser reintroduzida na natureza.

“Quando conseguimos devolver um animal à natureza, sabemos que o esforço valeu a pena. E, quando isso não é possível, temos a tranquilidade de encaminhá-lo para um local onde continuará recebendo os cuidados de que precisa”, destaca Marcelo Madeira.

Resgates vão além dos atropelamentos

Os mais de 450 atendimentos ao longo dos 218,9 quilômetros da BR-040 realizados pela Elovias desde o início da concessão não se restringem aos atropelamentos.

As equipes também resgatam animais domésticos abandonados às margens da rodovia e fazem o manejo de espécies silvestres encontradas em canteiros de obras, retirando-as antes que sejam atingidas por máquinas ou equipamentos utilizados nas intervenções.

Após o resgate, cada caso é avaliado individualmente. Dependendo da situação, o animal pode passar por cirurgias, tratamentos clínicos e reabilitação comportamental antes da definição sobre seu destino.





A prioridade é sempre a reintrodução ao ambiente natural. Quando isso não é possível, o ICMBio faz o encaminhamento para instituições autorizadas, garantindo que os animais continuem recebendo cuidados especializados.