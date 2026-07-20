O acidente ocorreu por volta das 12h30, no km 215, e mobilizou o helicóptero Águia da Polícia Militar, que pousou na via para socorrer a vítima. A via permaneceu bloqueada por cerca de uma hora, gerando lentidão na região.

Durante a operação de atendimento e remoção da vítima , a pista central permaneceu totalmente interditada por cerca de uma hora, gerando reflexos no tráfego da região.

Apesar dos ferimentos, socorristas informaram que a mulher esteve consciente e estável durante todo o atendimento, sem risco aparente de morte. Após os primeiros cuidados no local, ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação e tratamento.

No entanto, as circunstâncias que levaram a pedestre a caminhar no meio da rodovia serão investigadas pelas autoridades.