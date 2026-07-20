O atropelamento de uma mulher por um caminhão provocou a interdição total da pista central da Rodovia Presidente Dutra , no sentido São Paulo, na tarde desta segunda-feira (20).
- Veja também: Eleições 2026: total de eleitores aptos a votar passa de 158,7 mi
Resgate aéreo e impacto no trânsito
O acidente ocorreu por volta das 12h30, no km 215, e mobilizou o helicóptero Águia da Polícia Militar, que pousou na via para socorrer a vítima. A via permaneceu bloqueada por cerca de uma hora, gerando lentidão na região.
Durante a operação de atendimento e remoção da vítima , a pista central permaneceu totalmente interditada por cerca de uma hora, gerando reflexos no tráfego da região.
Apesar dos ferimentos, socorristas informaram que a mulher esteve consciente e estável durante todo o atendimento, sem risco aparente de morte. Após os primeiros cuidados no local, ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação e tratamento.
No entanto, as circunstâncias que levaram a pedestre a caminhar no meio da rodovia serão investigadas pelas autoridades.