Divulgação/Agência SP Viatura da Polícia Civil

A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta quinta-feira (15) uma operação contra um esquema de venda de ingressos falsos para o show da banda britânica Iron Maiden.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no Tatuapé, na zona leste da capital, e em Guarulhos, na Grande São Paulo, com apreensão de bens e equipamentos usados na fraude.

A investigação começou em dezembro, após uma vítima relatar pagamento de R$ 690 via Pix por um ingresso que nunca foi entregue.

Ao procurar a plataforma oficial, descobriu que havia acessado um site falso que imitava o original.

A apuração aponta ainda para empresas de pagamento e de fachada com constituição recente e histórico de reclamações semelhantes.

Como funcionava o golpe

Segundo a polícia, os suspeitos criaram páginas que reproduziam com alto grau de fidelidade o layout do site verdadeiro, desviando pagamentos para contas ligadas a empresas facilitadoras.

Mesmo após a comunicação da fraude, não houve bloqueio nem estorno imediato dos valores.

“É uma reprodução muito idêntica ao site original. A pessoa tem que estar sempre atenta à grafia na página de endereçamento. Eles sempre trocam ou invertem as palavras. São nesses mínimos detalhes que é possível diferenciar o verdadeiro do falso”, disse o delegado Alexandre Bento, titular do 42º Distrito Policial (Parque São Lucas).

Durante a operação Fear of the Pix, nome que faz referência ao álbum da banda lançado em 1992, os agentes recolheram 13 relógios, três veículos de luxo, R$ 11 mil em espécie, seis computadores e documentos que agora passam por análise técnica.

O caso foi registrado como associação criminosa para a prática de estelionato eletrônico.

A polícia segue investigando o fluxo financeiro, a responsabilidade das empresas envolvidas no processamento dos pagamentos e a extensão do número de vítimas.