Hakon Rimmereid Petroleiro

Os Estados Unidos apreenderam mais um petroleiro ligado à Venezuela, nesta quinta-feira (15). A ação acontece a antes da reunião entre o presidente Donald Trump e Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana. As informações são da agência de notícia Reuters.

Ao todo, esta é a sexta embarcação alvo de apreensão norte-americana. A captação desta quinta-feira, segundo a agência, acorreu no Caribe. O Comando Sul das Forças Armadas dos EUA confirmou a operação, realizada durante a madrugada, afirmando que as forças americanas apreenderam o navio-tanque Veronica "sem incidentes".

Ainda conforme a organização, o Veronica estava "operando em desafio à quarentena estabelecida pelo presidente Trump para embarcações sancionadas no Caribe".

As apreensões de embarcações venezuelanas começaram como parte da campanha de Donald Trump para forçar a saída de Nicolás Maduro do poder. Em 3 de janeiro, Maduro e a esposa, Cília Flores, foram capturados após invasão do país pelas forças americanas.



