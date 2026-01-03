Centenas de venezuelanos se reuniram neste sábado (3) nas ruas de Santiago, capital do Chile, em manifestações de apoio à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A detenção do ditador foi realizada após uma operação militar dos Estados Unidos em solo venezuelano.
A intervenção, que contou com helicópteros e tropas de elite americanas, teve início por volta das 3h (horário de Brasília) e resultou na retirada de Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores, do território venezuelano. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenou o ataque realizado em território da Venezuela e a captura do presidente venezuelano.
Os manifestantes em Santiago gritavam frases como “Obrigado, Chile”, em referência ao país que abriga milhares de exilados políticos e refugiados da crise venezuelana.