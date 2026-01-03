Reprodução / Redes Sociais Venezuelanos comemoram captura de Nicolás Maduro nas ruas de Santiago, Chile.

Centenas de venezuelanos se reuniram neste sábado (3) nas ruas de Santiago, capital do Chile, em manifestações de apoio à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A detenção do ditador foi realizada após uma operação militar dos Estados Unidos em solo venezuelano.

A intervenção, que contou com helicópteros e tropas de elite americanas, teve início por volta das 3h (horário de Brasília) e resultou na retirada de Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores, do território venezuelano. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenou o ataque realizado em território da Venezuela e a captura do presidente venezuelano.





Os manifestantes em Santiago gritavam frases como “Obrigado, Chile”, em referência ao país que abriga milhares de exilados políticos e refugiados da crise venezuelana.