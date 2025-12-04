Instagram/vibesthn Fenômeno aconteceu 3ª vez no ano de 2025

A superlua registrada nesta quarta-feira (4) - a última de 2025 - chamou a atenção de usuários nas redes sociais, que compartilharam fotos e vídeos do fenômeno em diferentes pontos do Brasil e do mundo. A Lua apareceu maior e mais brilhante no céu, rendendo publicações e elogios à sua beleza.

O que é superlua?

A superlua acontece quando a Lua cheia coincide com o perigeu, o ponto de sua órbita em que ela está mais próxima da Terra. Nessa condição, o satélite natural pode parecer até 14% maior e cerca de 30% mais brilhante do que uma Lua cheia comum, embora a diferença nem sempre seja facilmente perceptível a olho nu.

tattay1812/X O fenômeno está previsto para acontecer novamente apenas em 2026





Ainda não há consenso sobre a data da próxima Superlua. Segundo o site Full Moon Phase, o fenômeno pode voltar a ocorrer já em janeiro de 2026, enquanto o portal Star Walk aponta que a próxima superlua só deve acontecer em novembro de 2026.

A divergência existe porque não há um critério científico oficial único para definir o que é uma superlua, já que o termo não é reconhecido formalmente pela Astronomia.