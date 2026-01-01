Reprodução Instagram: Viver em Santos Tempestade em Santos e região

Chuvas fortes, ventos e tempestade de raios atingem a região da Baixada Santista, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (01). Defesa Civil emitiu alerta severo para população e municípios vizinhos.

Regiões de Praia Grande e Boqueirão em Santos, e Ilha do Porchat, Esplanada dos Barreiros em São Vicente já registram alagamentos, endereços sem energia e apagões.

Reprodução Instagram Dr. Evaldo Tempestade em Santos

Moradores devem evitar sair de casa até que a chuva de uma trégua, desviar de locais com alagamentos e manter-se em local seguro.

A prefeitura de Santos também publicou uma nota com previsão de chuva intensa na parte da tarde de todos os dias, desde quarta-feira (31) até domingo (04). O município terá instabilidades no tempo e risco de tempestades.