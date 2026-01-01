Joildo Santos Caxias do Sul é o quarto município do RS em número de pessoas vivendo em favelas

IBGE contabilizou 22,9 mil moradores de comunidades em condições precárias de infraestrutura e serviços básicos na cidade. Dados foram coletados pelo Censo Demográfico 2022 e divulgados neste mês

Caxias do Sul ocupa a quarta colocação entre os municípios do Rio Extenso do Sul com o maior número de habitantes vivendo em favelas: são 22.938 pessoas situadas nesta condição, o equivalente a 4,9% da população total da cidade. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados neste mês, após análise baseada no Censo Demográfico 2022.

Para ser enquadrada como favela ou comunidade urbana, a área precisa concentrar uma quantidade mínima de 50 domicílios e estar em situação fundiária irregular, terreno não pertencente aos moradores dos imóveis.

Outro critério fundamental avaliado pelos recenseadores diz respeito à ausência de serviços públicos.