Sem participação em eventos públicos previstos, o presidente deve optar por festividades mais reservadas. Há a possibilidade de o casal acompanhar a queima de fogos de Copacabana, mas a partir de uma embarcação da Marinha, mantendo o esquema de segurança institucional previsto para o período.
Área oficial já foi usada no primeiro ano do mandato
Esta não é a primeira vez que o presidente escolhe a Restinga da Marambaia para celebrar o réveillon neste terceiro mandato. Na virada de 2023 para 2024, Lula e Janja também passaram o Ano Novo no mesmo local, durante o recesso oficial da Presidência.A Restinga da Marambaia fica em uma área do litoral fluminense que se estende entre o Rio de Janeiro, Mangaratiba e Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, com acesso controlado por forças militares. O espaço costuma ser utilizado por autoridades federais por oferecer infraestrutura oficial, logística e segurança institucional.