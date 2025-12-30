Reprodução/Instagram/@janjalula Presidentedama Lula ao lado da primeira-dama Janja.

O presidente da República,, e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, escolheram opara passar a virada do ano . O casal, está na Restinga da Marambaia, área oficial administrada pela Marinha do Brasil.

A estadia no litoral fluminense ocorre após o encerramento da agenda oficial de fim de ano. Segundo informações da Presidência da República, Lula entrou em período de descanso, com previsão de retomada dos compromissos apenas após o Ano Novo.

Sem participação em eventos públicos previstos, o presidente deve optar por festividades mais reservadas. Há a possibilidade de o casal acompanhar a queima de fogos de Copacabana, mas a partir de uma embarcação da Marinha, mantendo o esquema de segurança institucional previsto para o período.







Área oficial já foi usada no primeiro ano do mandato

Esta não é a primeira vez que o presidente escolhe a Restinga da Marambaia para celebrar o réveillon neste terceiro mandato. Na virada de 2023 para 2024, Lula e Janja também passaram o Ano Novo no mesmo local, durante o recesso oficial da Presidência.

A Restinga da Marambaia fica em uma área do litoral fluminense que se estende entre o Rio de Janeiro, Mangaratiba e Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, com acesso controlado por forças militares. O espaço costuma ser utilizado por autoridades federais por oferecer infraestrutura oficial, logística e segurança institucional.