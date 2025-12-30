Foto: Marcos de Paula/Prefeitura do Rio Tarifa do transporte municipal sobe para R$ 5 a partir de janeiro de 2026.

A Prefeitura do Rio oficializou, nesta terça-feira (30), o aumento da tarifa do transporte público municipal. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município, por meio do Decreto Rio nº 57.473, e confirma a elevação do valor da passagem atualmente cobrada dos usuários.

O novo preço entra em vigor a partir de 4 de janeiro de 2026 e será aplicado a todos os modais sob gestão do município, incluindo os ônibus municipais, o BRT, o VLT, o transporte complementar conhecido como “cabritinho”, o transporte especial complementar e o Bilhete Único Carioca.

Novos valores

Com a mudança, a tarifa passará dos atuais R$ 4,70 para R$ 5,00, representando um aumento de R$ 0,30 para os passageiros.

Apesar do valor pago pelo usuário ser fixado em R$ 5,00, o decreto estabelece que a tarifa de remuneração das empresas de ônibus será de R$ 6,60. A diferença entre a tarifa pública e a remuneração das concessionárias será coberta por subsídio da Prefeitura, conforme acordos judiciais firmados entre o município, o Ministério Público e os consórcios que operam o sistema de transporte coletivo da cidade.

O texto publicado no Diário Oficial também fixa em R$ 9,00 o novo Indicador de Receita por Quilômetro (IRK), parâmetro utilizado para o cálculo do subsídio pago às empresas. O indicador passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026 e poderá ser ajustado conforme regras previstas em contratos e decisões judiciais.



