Divulgação Clima Tempo Cidades do interior de São Paulo registram temperaturas acima dos 37°C

Com calor intenso e baixa umidade do ar, dez cidades do interior paulista registraram temperaturas acima dos 37° C nesta segunda-feira (29). Os dados são do levantamento da Defesa Civil de São Paulo.

O município de Miracatu (SP) liderou o ranking de temperaturas mais elevadas, atingindo os 39.7 °C nesta segunda-feira, na sequência a cidade de Itaóca (SP) registrou 38.3 °C. Em São Simão (SP), na região metropolitana de Ribeirão Preto, os termômetros marcaram 38.2 ºC e em Iporanga (SP) as temperaturas chegaram aos 38 ºC.

Divulgação Prefeitura de Miracatu Municipio de Miracatu (SP) que registrou 39.7 °C nesta segunda-feira (29)

As outras cidades paulistas que também estiveram acima dos 37 °C, foram: Pedro de Toledo (SP) com 37.9 °C, Barra Do Turvo (SP) com 37.4 °C, Ribeira (SP) com 37.2 °C, Igarapava (SP) com 37.1 °C, Juquiá (SP) com 37.1 °C e Pariquerá-Açu (SP) com 37 °C.

Outras 47 cidades do estado de São Paulo também tiveram temperaturas elevadas entre 35 °C e 36.9 ºC.

Prefeitura de Bertioga/Divulgação Cidades litorâneas como Bertioga (SP) registraram temperaturas mais amenas

Cidades litorâneas como Ubatuba (SP), Caraguatatuba (SP) e Bertioga (SP), registraram temperaturas mais amenas, abaixo dos 32°C.