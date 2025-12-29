Um homem de 18 anos foi preso em São Vicente, no litoral paulista, na madrugada deste domingo (29), depois de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). O indivíduo foi identificado como um dos envolvidos em um assalto realizado com uma moto aquática a um casal que andava de caiaque no dia 21 de dezembro.
O criminoso havia sido reconhecido pela polícia na noite de sábado (27), quando, em companhia de um menor, abordou e roubou três pessoas em São Vicente, levando um veículo, um telefone e joias. O criminoso atirou contra as vítimas durante a fuga, mas não houve ferimentos, o que qualifica a ação como tentativa de latrocínio.
O veículo roubado foi localizado pela Polícia Militar, que em seguida prendeu os suspeitos com dois celulares, a aliança de uma das vítimas e uma arma de fogo.
As vítimas do assalto no caiaque compareceram à delegacia nesta segunda-feira (29) e reconheceram o suspeito, que permanecerá sob custódia à disposição da Justiça, que tenta localizar o segundo envolvido no crime.
O caso
Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento do assalto. O criminoso, junto com um segundo homem, utiliza uma moto aquática para abordar o casal no caiaque e roubam os remos da embarcação, impedindo uma fuga.
Em seguida, os marginais realizam o assalto e ainda batem com um dos remos na cabeça de uma das vítimas e foge pelo mar. O caso ocorreu no dia 21 dezembro, na Praia dos Milionários, em São Vicente, litoral de São Paulo.