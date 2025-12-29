Reprodução / Redes Sociais Ladrões assaltando com jetski

Um homem de 18 anos foi preso em São Vicente, no litoral paulista, na madrugada deste domingo (29), depois de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). O indivíduo foi identificado como um dos envolvidos em um assalto realizado com uma moto aquática a um casal que andava de caiaque no dia 21 de dezembro.

O criminoso havia sido reconhecido pela polícia na noite de sábado (27), quando, em companhia de um menor, abordou e roubou três pessoas em São Vicente, levando um veículo, um telefone e joias. O criminoso atirou contra as vítimas durante a fuga, mas não houve ferimentos, o que qualifica a ação como tentativa de latrocínio.

O veículo roubado foi localizado pela Polícia Militar, que em seguida prendeu os suspeitos com dois celulares, a aliança de uma das vítimas e uma arma de fogo.

As vítimas do assalto no caiaque compareceram à delegacia nesta segunda-feira (29) e reconheceram o suspeito, que permanecerá sob custódia à disposição da Justiça, que tenta localizar o segundo envolvido no crime.

O caso

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento do assalto. O criminoso, junto com um segundo homem, utiliza uma moto aquática para abordar o casal no caiaque e roubam os remos da embarcação, impedindo uma fuga.

Em seguida, os marginais realizam o assalto e ainda batem com um dos remos na cabeça de uma das vítimas e foge pelo mar. O caso ocorreu no dia 21 dezembro, na Praia dos Milionários, em São Vicente, litoral de São Paulo.