Uma cratera se abriu em uma calçada e engoliu um casal de irmãos que passava pelo local, além de dois cachorros pitbulls que também caíram no buraco. A ruptura do solo aconteceu em torno de uma tubulação de esgoto na QNP 28, conjunto M, no setor P Sul, em Ceilândia, no Distrito Federal . O Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) precisou usar cordas e escadas para resgatar as pessoas e os animais.

Nas imagens registradas pelas equipes do CBMDF é possível ver que as vítimas já estão sendo socorridas ao lado da cratera e os bombeiros finalizam o resgate dos animais.

A abertura repentina do buraco se deu por uma rede de esgoto que cedeu. As vítimas e o animais foram resgatados pelos Bombeiros e estão fora de perigo. A ruptura do solo aconteceu em torno de uma tubulação de esgoto na QNP 28, conjunto M, no setor P Sul, em Ceilândia, no Distrito Federal. O CBMDF precisou usar cordas e escadas para resgatar as pessoas e os animais.

Segundo os bombeiros, os irmãos, uma adolescente e um homem, passavam pela calçada quando o piso cedeu e foram engolidos pelo buraco. Já os cachorros, ambos da raça pitbull, que vivem em uma casa vizinha, escaparam e correram em direção à cratera, caindo na abertura.

O CBMDF foi acionado pelos vizinhos para realizar o resgate e chegou cerca de 15 minutos depois da solicitação. Para a retirada das vítimas foram utilizadas escadas e cordas. Os irmãos apresentavam ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital mais próximos, já os cachorros não tiveram ferimentos graves e foram entregues ao dono.

O proprietário do imóvel impactado pelo desabamento teve a garagem da residência interditada parcialmente e não deve utilizar a área até o fim das obras no local.

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) e a Companhia Neoenergia também foram acionadas e estiveram presentes para auxiliar no local.

A CAESB informou que o problema aconteceu devido a uma rede de esgoto que cedeu e causou a abertura da cratera no solo, mas que os técnicos já estão trabalhando para realizarem todos os reparos necessários e no menor tempo possível.